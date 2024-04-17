Украинцев будут увольнять с работы чаще, чем нанимать: сокращения будут практически во всех отраслях

В ближайшее время украинский рынок труда будет пребывать в достаточно статичном состоянии: в основных секторах экономики не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания преимущественно негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых.

Об этом говорится в результатах опроса Нацбанка. "Респонденты продолжают ожидать уменьшения количества работников на своих предприятиях", – отмечают его авторы.

В целом, подчеркивается, оставлять текущее количество сотрудников намерены 71,1% компаний. При этом:

нанимать новых – 11,3%;

проводить увольнения – 17,6%, что более чем в 1,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Так, среди предприятий сельского, рыбного и лесного хозяйств:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 86,5%;

нанимать новых – 4,2%;

проводить увольнения – 9,4%, что более чем в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий добывающей промышленности и разработки карьеров:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 56,8%;

нанимать новых – 11,4%;

проводить увольнения – 31,8%, что почти в 3 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы энерго- и водоснабжения:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 76,7%;

нанимать новых – 3,3 %;

проводить увольнения – 20%, что более чем в 6 раз превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий перерабатывающей промышленности:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 70%;

нанимать новых – 10%;

проводить увольнения – 20%, что в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди строительных предприятий:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 50%;

нанимать новых – 15%;

проводить увольнения – 35%, что более чем в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

В сфере транспорта и почтовой деятельности:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 64,4%;

нанимать новых – 11,1%;

проводить увольнения – 24,4%, что более чем в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Где нанимать будут чаще, чем увольнять

Впрочем, есть сфера, где наем работников превысит количество увольнений. Хотя – как и в других отраслях – в основной массе численность штатов таких компаний будет стабильной. Это сфера торговли, где:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 73,4%;

проводить увольнения – 10,5%;

нанимать новых – 16,1%, что более чем в 1,5 раза превышает количество тех, кто готов сокращать штат.

Работодатели не хотят платить украинцам высокие зарплаты

В то же время, по данным исследования крупного кадрового портала, украинцы недовольны зарплатами, которые им предлагают работодатели, – об этом заявил 41% участников опроса. Несоответствие этих сумм желаемому уровню оплаты труда является основной проблемой, с которой люди сталкиваются при поиске работы.

Более того, большинство украинцев не согласны снижать свои зарплатные требования, даже если возникнут сложности с поиском новой работы. Об этом заявили 62% участников исследования.

В то же время 15% респондентов готовы снизить свои ожидания всего на 5%. Каждый десятый соискатель – на 6-15%. Тех же, кто готов уступить 16-25% зарплаты, только 5%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время наличие опыта – не всегда главное требование в вакансиях. Особенно в нынешних условиях нехватки кадров в ряде сфер. Поэтому работодатели готовы брать людей без опыта и вкладываться в их обучение – и в отдельных случаях платить им около 30 тыс. грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!