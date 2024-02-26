Работодатели не хотят платить украинцам хорошие зарплаты: люди недовольны тем, что им предлагают

Украинцы недовольны зарплатами, которые им предлагают работодатели. Несоответствие этих сумм желаемому уровню оплаты их труда является основной проблемой, с которой люди сталкиваются при поиске работы.

Об этом говорится в результатах исследования крупного кадрового портала. Согласно им, недовольны предлагаемыми зарплатами 41% участников опроса.

При этом подчеркивается: большинство украинцев не согласны снижать свои зарплатные требования, даже если возникнут сложности с поиском новой работы. Об этом заявили 62% участников исследования.

В то же время, 15% респондентов готовы снизить свои ожидания всего на 5%. В каждый десятый соискатель – на 6-15%. Тех же, кто готов уступить на 16-25% зарплаты только 5%.

Работодатели хотят мотивировать работать не только деньгами

Вместе с тем, отмечается, работодатели пытаются "удерживать баланс материальной и нематериальной мотивации". А некоторые готовятся к внедрению системы четкой привязки зарплаты к фактическому результату работы.

"Это позволит работникам влиять на свой заработок, а нам как бизнесу контролировать фонд оплаты труда. Также мы постоянно анализируем рыночные зарплаты, чтобы держать руку на пульсе рыночных условий и не допускать недооценки наших работников", – рассказала директор по персоналу "Ватаг Групп" Лилия Меликян.

Как изменились зарплаты украинцев

В то же время, лишь 28% украинцев сообщили, что сейчас в полном объеме получают ту же зарплату, что и до полномасштабной войны. У остальных же произошли изменения – при чем, как в сторону повышения, так и понижения оплаты труда.

Так, 9% опрошенных сообщили о росте зарплаты на 10-30%. А кроме того:

7% стали получать больше с учетом их индивидуальной эффективности;

4% рассказали о повышении более чем на 40%;

у 5% зарплата выросла только за счет индексации;

3% сообщили о повышении на 5%.

О сокращении же зарплаты на 10-30% сообщили 12% опрошенных. О том, что стали получать меньше на 50% – 8%.

На 40-50% зарплаты уменьшились у 7% опрошенных. На 5% сократились зарплаты у 3% респондентов.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, за первый год полномасштабной войны в Украине стало больше миллионеров. По результатам декларирования полученных в 2022 году доходов, их число увеличилось на 2863 человека, по сравнению с 2021-м – или на 16%.

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