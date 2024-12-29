В Украине за работу без опыта готовы платить около 50 тысяч: кого ищут

В Украине все популярнее становится удаленная работа. При этом соискатели нередко ищут вакансии, не требующие особого опыта. И не без причины – на некоторых позициях можно зарабатывать таким образом около 50 тыс. грн.

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Так, компания, занимающаяся продажей товаров для красоты и здоровья, ищет менеджера по продажам. Платить готовы от 20 000 до 50 000 грн. Среди требований – коммуникативные навыки и "наличие ноутбука или ПК, наушников с гарнитурой и проводного интернета".

Рекламная компания ищет менеджера по работе с клиентами на зарплату от 15 000 до 45 000 грн. Как объясняется в объявлении, конкретная сумма будет зависеть от количества привлеченных клиентов.

Компания, специализирующаяся на предоставлении услуг в сфере информационных технологий готова платить от 25 000 до 85 000 грн менеджеру по работе с клиентами. За эти деньги нужно будет вести переговоры с клиентами и объяснять профессиональные и технические аспекты наших услуг, проведение презентаций продуктов и услуг компании и т.д.

Доходы украинцев стремительно растут

Тем временем, номинальные доходы украинцев растут двузначными темпами. Основная причина – прирост совокупных зарплат. В октябре этот показатель увеличился более чем на 20% в годовом исчислении. Впрочем, из-за высокой инфляции темпы роста реальных доходов населения снизились.

Как объяснили в Нацбанке, повышать зарплаты работодателей побуждают ряд факторов. В частности:

Нехватка квалифицированных работников.

Усиливающаяся конкуренция за сотрудников.

Рост минимальной зарплаты, что "отразилось на росте зарплат работникам бюджетных учреждений".

Кроме того, отмечается, что на рост доходов украинцев повлияли и другие аспекты. В частности:

Умеренный рост совокупного денежного обеспечения военнослужащих.

Рост пенсий из-за индексации и дополнительного повышения размера выплаты отдельным возрастным категориям.

"Доходы населения растут. ...По оценкам НБУ, в этом году реальные зарплаты превысят уровень до полномасштабного вторжения", – говорится в сообщении.

В то же время, констатировали в регуляторе, ускорение инфляции в 2024 году "замедляет доходы в реальном измерении". Поэтому с середины года годовые темпы роста реальных доходов населения снизились до около 10% в годовом исчислении.

Вместе с тем в НБУ ожидают дальнейшего роста доходов украинцев. Там отмечают, что способствовать этому будут:

рост экономики;

рост занятости;

конкурентное давление на рынке труда.

Тем не менее, подчеркивается, способность бизнеса предлагать все более высокую оплату труда постепенно снижается. Поэтому рост зарплат замедлится.

"Кроме того, в следующем году не предусмотрен пересмотр минимальной зарплаты, что ограничит рост зарплат в бюджетных учреждениях. В то же время замедление инфляции во второй половине следующего года сохранит комфортный прирост доходов в реальном измерении", – констатировали в регуляторе.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине появилось 50 новых профессий и должностей. Среди них – оператор по поиску взрывоопасных предметов (деминер). Уже можно найти высокооплачиваемые вакансии деминеров-саперов – как в военном, так и в гражданском секторе.

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