Доходы украинцев стремительно растут, но есть нюанс: в НБУ назвали главную причину

Номинальные доходы украинцев растут двузнаковыми темпами. Основная причина – прирост совокупных зарплат. В октябре этот показатель увеличился более чем на 20% в годовом исчислении. Впрочем, из-за высокой инфляции темпы роста реальных доходов населения снизились.

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Об этом сообщили в Нацбанке. Там отметили: повышать зарплаты работодателей побуждают ряд факторов. В частности:

Нехватка квалифицированных работников.

Усиливающаяся конкуренция за сотрудников.

Рост минимальной зарплаты, что "отразилось на росте зарплат работникам бюджетных учреждений".

Кроме того, отмечается, на рост доходов украинцев повлияли и другие аспекты. В частности:

Умеренный рост совокупного денежного обеспечения военнослужащих.

Рост пенсий из-за индексации и дополнительного повышения размера выплаты с отдельным возрастным категориям.

"Доходы населения растут. ... По оценкам НБУ, в этом году реальные зарплаты превысят уровень до полномасштабного вторжения", – говорится в сообщении.

В то же время, констатировали в регуляторе, ускорение инфляции в 2024 году "замедляет доходы в реальном измерении". Поэтому с середины года годовые темпы роста реальных доходов населения снизились до около 10% в годовом исчислении.

Доходы продолжат расти

Вместе с тем, в НБУ ожидают дальнейшего роста доходов украинцев. Там отмечают, что способствовать этому будут:

рост экономики;

рост занятости;

конкурентное давление на рынке труда.

Тем не менее, подчеркивается, способность бизнеса предлагать все более высокую оплату труда медленно снижается. Поэтому рост зарплат замедлится.

"Кроме того, в следующем году не предусмотрен пересмотр минимальной зарплаты, что ограничит рост зарплат в бюджетных учреждениях. В то же время, замедление инфляции в второй половине следующего года сохранит комфортный прирост доходов в реальном измерении", – констатировали в регуляторе.

В Украине снижается официальный уровень безработицы

В то же время, отмечается, в Украине снижается уровень безработицы. По прогнозом НБУ, в конце года тот составит около 14%.

"Потребность в работниках растет по мере оживления экономики. В то же время предложение рабочей силы не полностью удовлетворяет потребности бизнеса. ... Мобилизация усложняет поиск персонала", – рассказали в Нацбанке.

Впрочем, вероятно, здесь идет речь лишь об официально зарегистрированных безработных. Ведь определить количество тех, кто не имеет работы и не стоит на соответствующем учете, сложно.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине все популярнее становится удаленная работа. При этом соискатели нередко ищут вакансии, не требующие особого опыта. И не без причины – на некоторых позициях можно зарабатывать таким образом около 50 тыс. грн.

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