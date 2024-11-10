В Украине за работу без опыта готовы платить 35 тысяч и больше: кого ищут

Наличие опыта – не всегда главное требование в вакансиях. Особенно в нынешних условиях нехватки кадров в ряде сфер. Поэтому работодатели готовы брать людей без опыта и вкладываться в их обучение – и в отдельных случаях платить им 35 тыс. грн и даже больше.

Видео дня

К примеру, на популярном сайте поиска работы можно найти вакансию продавца-консультанта по мобильным телефонам и аксессуарам. Платить обещают от 35 000 до 45 000 грн. Как уверяет автор объявления, для трудоустройства "опыт работы не обязателен".

Сервис доставки ищет курьеров и курьеров на зарплату до 50 000 грн. "С собой нужно взять паспорт и водительские права с техпаспортом", – говорится в объявлении.

Компания, занимающаяся строительством жилых и не жилых помещений ищет администратора в офисный центр. Предлагаемая зарплата – от 25 000 до 35 000 грн. Заниматься, среди прочего, нужно будет ведением документации и учетом обучающих групп, консультациями клиентов по учебным программам и пр.

В Украине ожидается существенное увеличение зарплат

В то же время, в Нацбанке ожидают, что по итогам 2024 года реальная зарплата (с учетом инфляции) в Украине вырастет на 14% и превысит довоенный уровень. Заставляет же работодателей повышать зарплату конкуренция за работников – рынок труда ощущает дефицит кадров.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили,что во ІІ квартале 2024 года (апрель-июнь):

реальные заработные платы в среднем увеличились на 17,6% год к году;

номинальные – на 22,1%.

В то же время, отмечается, согласно имеющимся данным, высокие темпы роста номинальных зарплат сохранились и в ІІІ квартале (июль-сентябрь). Тем не менее, подчеркивается, усиление инфляционного давления обусловило определенное замедление темпов роста реальных зарплат, хотя эти темпы "все еще оставались достаточно высокими".

"Ожидается, что уже в конце текущего года реальные заработные платы превысят довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем из-за значительной конкуренции работодателей за имеющуюся рабочую силу. Это вместе с мягкой фискальной политикой будет способствовать дальнейшему росту потребительского спроса", – констатировали в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине все более популярной становится удаленная работа. Среди причин – возможность зарабатывать хорошие деньги, не выходя из дома. В частности, некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам около 50 тыс. грн зарплаты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!