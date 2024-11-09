В Украине ожидается существенное увеличение зарплат: что вынуждает работодателей платить больше

В Нацбанке ожидают, что по итогам 2024 года реальная зарплата (с учетом инфляции) в Украине вырастет на 14% и превысит довоенный уровень. Заставляет же работодателей повышать зарплату конкуренция за работников – рынок труда ощущает дефицит кадров.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили,что во ІІ квартале 2024 года (апрель-июнь):

реальные заработные платы в среднем увеличились на 17,6% год к году;

номинальные – на 22,1%.

В то же время, отмечается, согласно имеющимся данным, высокие темпы роста номинальных зарплат сохранились и в ІІІ квартале (июль-сентябрь). Тем не менее, подчеркивается, усиление инфляционного давления обусловило определенное замедление темпов роста реальных зарплат, хотя эти темпы "все еще оставались достаточно высокими".

"Ожидается, что уже в конце текущего года реальные заработные платы превысят довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем из-за значительной конкуренции работодателей за имеющуюся рабочую силу. Это вместе с мягкой фискальной политикой будет способствовать дальнейшему росту потребительского спроса", – констатировали в Нацбанке.

За работу из дома в Украине готовы платить около 50 тысяч

В то же время, в Украине все более популярной становится удаленная работа. Среди причин – возможность зарабатывать хорошие деньги, не выходя из дома. В частности, некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам около 50 тыс. грн зарплаты.

Так, организация, специализирующаяся на публикации научных материалов, ищет редактора по работе с научными журналами и статьями. Платить обещают от 35 000 до 55 000 грн. Среди требований:

знание английского языка (уровень В2);

умение редактировать и форматировать статьи.

Финансовая компания готова платить от 25 000 до 50 000 грн менеджеру по работе с клиентами. Среди прочего заниматься нужно будет:

обеспечением "высокого качества обслуживания клиентов", решением их запросов и проблем;

установлением и поддержкой "взаимовыгодных отношений с клиентами";

проведением консультаций по вопросам инвестирования и торговли на финансовых рынках.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине серьезно востребована профессия учителя английского языка – количество вакансий по ней на кадровых порталах составляет несколько сотен. При этом отдельные работодатели готовы платить таким специалистам 50 000 грн и больше.

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