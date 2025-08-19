В Украине выставили на продажу активы сразу 9 банков: список названий
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков. Однако только подлежащих ликвидации – крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 474,4 млн грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 22 августа) запланирована продажа активов таких банков:
- Проминвестбанк;
- МР Банк;
- Коминвестбанк;
- КСГ Банк;
- Банк Сич;
- АКБ "Конкорд";
- Банк Форвард;
- Мегабанк;
- Дельта Банк.
"На этой неделе (11-15 августа) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 474,4 млн грн", – говорится в сообщении.
Какие активы банков продают
При этом подчеркивается: из общей суммы на 388,8 млн грн выставлены права требования по кредитам. А кроме того:
- на 54,2 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства;
- на 31,4 млн грн – дебиторская задолженность.
"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами ликвидируемых банков", – отметили в ФГВФЛ.
В то же время, ФГВФЛ с 14 августа прекратил выплаты гарантированного возмещения вкладчикам ПАО "АКБ "Капитал". А также завершил ликвидационную процедуру учреждения. Там отметили:
- Фонд прекращает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день утверждения ликвидационного баланса банка.
- Согласно законодательству, с момента утверждения ликвидационного баланса "ликвидационная процедура банка считается завершенной".
Процесс же ликвидации банка тянулся с 2015 года. Так:
- В июле 2015 года НБУ отнес "Капитал" к категории неплатежеспособных.
Как объяснили в регуляторе, причиной стало то, что большинство активов банка и часть операционных мощностей остались на временно оккупированной территории.
- В октябре-2015, в Нацбанке приняли решение отозвать лицензию и ликвидировать "Капитал".
"Стабилизировать работу банка не удалось", – констатировали в регуляторе.
