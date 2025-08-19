В Украине выставили на продажу активы сразу 9 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков. Однако только подлежащих ликвидации – крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 474,4 млн грн.

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 22 августа) запланирована продажа активов таких банков:

Проминвестбанк;

МР Банк;

Коминвестбанк;

КСГ Банк;

Банк Сич;

АКБ "Конкорд";

Банк Форвард;

Мегабанк;

Дельта Банк.

"На этой неделе (11-15 августа) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 474,4 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на 388,8 млн грн выставлены права требования по кредитам. А кроме того:

на 54,2 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства;

на 31,4 млн грн – дебиторская задолженность.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами ликвидируемых банков", – отметили в ФГВФЛ.

Клиентам украинского банка прекратили возвращать вклады

В то же время, ФГВФЛ с 14 августа прекратил выплаты гарантированного возмещения вкладчикам ПАО "АКБ "Капитал". А также завершил ликвидационную процедуру учреждения. Там отметили:

Фонд прекращает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день утверждения ликвидационного баланса банка.

банка. Согласно законодательству, с момента утверждения ликвидационного баланса "ликвидационная процедура банка считается завершенной".

Процесс же ликвидации банка тянулся с 2015 года. Так:

В июле 2015 года НБУ отнес "Капитал" к категории неплатежеспособных.

Как объяснили в регуляторе, причиной стало то, что большинство активов банка и часть операционных мощностей остались на временно оккупированной территории.

В октябре-2015, в Нацбанке приняли решение отозвать лицензию и ликвидировать "Капитал".

"Стабилизировать работу банка не удалось", – констатировали в регуляторе.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, в банке советуют перевыпустить ее – сделать это можно в любом из отделений банка.

