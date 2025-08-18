Клиентам украинского банка прекратили возвращать вклады: учреждение ликвидировали

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) с 14 августа прекратил выплаты гарантированного возмещения вкладчикам ПАО "АКБ "Капитал". А также завершил ликвидационную процедуру учреждения.

Об этом сообщили в самом ФГВФЛ. Там отметили:

Фонд прекращает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день утверждения ликвидационного баланса банка.

банка. Согласно законодательству, с момента утверждения ликвидационного баланса "ликвидационная процедура банка считается завершенной".

"В связи с этим Фонд сообщает о прекращении 14 авшуста 2025 года выплат гарантированного возмещения вкладчикам ПАО "АКБ "Капитал" и завершении ликвидационной процедуры банка. В рамках выплат гарантированного возмещения вкладчиками ПАО "АКБ "Капитал" получено более 327,1 млн грн", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: согласно законодательству, погашенными теперь считаются требования кредиторов к банку, которые были неудовлетворены в результате ликвидационной процедуры и продажи активов банка на дату составления ликвидационного баланса.

"Просим учесть, что в связи с утверждением ликвидационного баланса банка и отчета о выполнении ликвидационной процедуры Фонд закрыл накопительный счет ПАО "АКБ "Капитал". Учитывая это, реквизиты накопительного счета банка не действительны и платежи на них не принимаются", – резюмировали в ФГВФЛ.

Почему банк "Капитал" ликвидировали

Напомним: в июле 2015 года НБУ отнес "Капитал" к категории неплатежеспособных. Как объяснили в регуляторе, причиной стало то, что большинство активов банка и часть операционных мощностей остались на временно оккупированной территории. В связи с чем нельзя было обеспечить:

Как поступления денежного потока для удовлетворения потребностей вкладчиков и кредиторов.

Так и соответствующий уровень управления рисками.

После этого, в октябре-2015, в Нацбанке приняли решение отозвать лицензию и ликвидировать "Капитал". "Стабилизировать работу банка не удалось", – констатировали в регуляторе.

