В Украине выставили на продажу активы сразу 6 банков: все названия

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков. Однако только подлежащих ликвидации – крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 211 млн грн.

Видео дня

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 3 октября) запланирована продажа активов таких банков:

Проминвестбанк;

Коминвестбанк;

Банк Сич;

Укрстройинвестбанк;

"Конкорд";

"Мегабанк".

"На этой неделе (13-17 октября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 6 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 211 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на 146,7 млн грн выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства. А кроме того:

на 58,2 млн грн – права требования по кредитам;

на 5 млн грн – дебиторская задолженность перед банками;

на 1,2 млн грн – ценные бумаги.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами ликвидируемых банков", – отметили в ФГВФЛ.

Крупный банк изменил срок действия своих карт

В свою очередь, Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действовать по крайней мере до 31 декабря 2025 года. Причина – действующее в Украине военное положение.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия платежных карт до 31 декабря 2025 года. Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время", – говорится в сообщении самого банка.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине нередко фиксируются случаи мошеннических списаний с банковских карт. Потери порой достигают десятков и сотен тысяч гривен. И хотя нередки случаи, когда кража происходит не по вине клиента, часто банки отказываются признавать свою вину и компенсировать потерю.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!