Осталось несколько месяцев: украинский банк изменил срок действия своих карт

Государственный Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действовать по крайней мере до 31 декабря 2025 года. Причина – действующее в Украине военное положение.

Об этом сообщили в самом банке. Там отметили: блокировать просроченные карты не будут.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия платежных карт до 31 декабря 2025 года. Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время", – говорится в сообщении.

Для каких карт Ощадбанк не проведет автоматическое продление срока действия

В то же время, подчеркивается: для ряда карт автоматическое продление срока действия не состоится. Речь, в частности, о тех:

Срок действия которых истек в течение февраля 2022 года – марта 2025 года и по которым в течение января 2025 года – февраля 2025 года была осуществлена ​​хотя бы одна операция с использованием карты. В т.ч. неуспешная.

Срок действия которых истек в течение февраля 2022 года – марта 2025 года и, в о же время, по которым остаток средств равен нулю и не было никакой операции за последние 6 месяцев.

Каким банкам доверяют украинцы

Ранее же в ФГВФЛ сообщили, что большинство украинцев хранят деньги в банках, долю в которых имеет государство. Таких 61,4% от общего количества.

Еще 20,9% сделали вклады в частные банки. А 17,7% – в банки иностранных групп.

При этом подчеркивается: большинство вкладчиков держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 56,99% от общего числа.

Также изрядное количество украинцев имеют маленькие вклады – до 10 грн. Таких 41,09%.

Более 600 000 грн в банках держат лишь 0,58% вкладчиков. А от 200 000 до 400 000 грн – 0,97%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, до ноября-2025 ставки по депозитам в украинских банках вряд ли изменятся. Однако за счет замедления инфляции доходность вкладов в гривне может вырасти на 1-2 процентных пункта (п.п.), до 3%. Самыми привлекательными для граждан будут депозиты сроком на 6-9 мес. и на год.

