В Украине выставили на продажу активы сразу 5 банков: все названия

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 389,3 млрд грн.

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 13 февраля) запланирована продажа активов таких банков:

МР Банк;

Коминвестбанк;

Проминвестбанк;

Банк "Форвард";

Мегабанк.

"На этой неделе (9-13 февраля) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 5 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 389,3 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

В целом же, подчеркивается: из общей суммы на 350,1 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам. А кроме того:

на 36 млн ​​грн – объекты недвижимого имущества и основные средства.

на 3,1 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами ликвидируемых банков", – отметили в ФГВФЛ.

Каким банкам доверяют украинцы

Вместе с тем, по состоянию на 1 января общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,617 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки. А лидером среди валют является гривня:

сумма вкладов в ней оценивается в 1,073 млрд грн.

в иностранной валюте украинцы держат сумму, эквивалентную 544,4 млрд грн.

Большинство вкладчиков же держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких, рассказали в фонде, 57,77% от общего количества.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, ФГВФЛ готовится прекратить выплачивать гарантированные суммы вкладчикам АТ "АКБ "Конкорд". Дело в том, что банк проходит процедуру ликвидации – и в настоящее время фонд, согласно законодательству, уже составил ликвидационный баланс, а также отчет о выполнении ликвидационной процедуры банка.

