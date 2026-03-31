В Украине выставили на продажу активы сразу 5 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет более 425 млн грн.

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 20 марта) запланирована продажа активов таких банков:

Проминвестбанк;

Коминвестбанк;

Укрстройинвестбанк;

МР Банк;

Мегабанк.

"На этой неделе (30 марта – 3 апреля) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 5 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет более 425 грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

В целом же, подчеркивается: из общей суммы на почти 362,9 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам. А кроме того:

дебиторская задолженность перед банками – на 6 млн грн;

объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства – на 56,1 млн грн;

ценные бумаги – на 0,02 млн грн.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков", – отметили в ФГВФЛ.

ПриватБанк изменил Приват24

Тем временем, украинцы-клиенты ПриватБанка с февраля получили возможность оформлять в приложении Приват 24 eSIM всех крупных мобильных операторов – "Киевстар", Vodafone и lifecell. Впрочем, лишь те, чей телефон поддерживает соответствующую технологию.

Для того же, чтобы воспользоваться функцией, отметили в банке, прежде всего следует убедиться, что ваш телефон поддерживает соответствующую технологию. После этого в Приват 24 нужно:

Перейти в сервис eSIM.

Выбрать оператора и доступный тариф.

Оплатить картой и получить QR-код на электронную почту – чтобы активировать eSIM на смартфоне.

"Пользователи Приват24 могут подключиться к услугам связи всех ведущих украинских мобильных операторов за несколько минут. Оформить eSIM можно прямо в приложении", – сообщили в самом ПриватБанке.

