В Украине выставили на продажу активы сразу 5 банков: список названий
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет более 425 млн грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 20 марта) запланирована продажа активов таких банков:
- Проминвестбанк;
- Коминвестбанк;
- Укрстройинвестбанк;
- МР Банк;
- Мегабанк.
"На этой неделе (30 марта – 3 апреля) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 5 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет более 425 грн", – говорится в сообщении.
Какие активы банков продают
В целом же, подчеркивается: из общей суммы на почти 362,9 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам. А кроме того:
- дебиторская задолженность перед банками – на 6 млн грн;
- объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства – на 56,1 млн грн;
- ценные бумаги – на 0,02 млн грн.
"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков", – отметили в ФГВФЛ.
ПриватБанк изменил Приват24
Тем временем, украинцы-клиенты ПриватБанка с февраля получили возможность оформлять в приложении Приват 24 eSIM всех крупных мобильных операторов – "Киевстар", Vodafone и lifecell. Впрочем, лишь те, чей телефон поддерживает соответствующую технологию.
Для того же, чтобы воспользоваться функцией, отметили в банке, прежде всего следует убедиться, что ваш телефон поддерживает соответствующую технологию. После этого в Приват 24 нужно:
- Перейти в сервис eSIM.
- Выбрать оператора и доступный тариф.
- Оплатить картой и получить QR-код на электронную почту – чтобы активировать eSIM на смартфоне.
"Пользователи Приват24 могут подключиться к услугам связи всех ведущих украинских мобильных операторов за несколько минут. Оформить eSIM можно прямо в приложении", – сообщили в самом ПриватБанке.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее.
