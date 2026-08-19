В Украине выставили на продажу активы сразу 4 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 9,1 млн грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 21 августа) запланирована продажа активов таких банков:

РВС Банк;

"Укрстройинвестбанк";

Мегабанк;

Проминвестбанк.

"На этой неделе (17-21 августа) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 4 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 9,1 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

В целом же, подчеркивается: на 4,7 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам. А кроме того, на 4,4 млн грн – объекты недвижимого имущества и другие основные средства

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков", – отметили в ФГВФЛ.

С украинцев ежемесячно будут списывать 150 грн

В то же время, Ощадбанк будет ежемесячно списывать со счетом своих клиентов 150 грн. Ожидается, что новшество вступит в силу с 1 августа. Впрочем, затронет оно не всех – банк сможет взимать ежемесячную комиссию в 150 грн только после 1 года полной бездеятельности счета.

При этом важно помнить: автоматическое списание банковских комиссий, а также внутренние переводы между основной и виртуальной картой не считаются движением средств. А потому не продлевают активность счета.

В то же время, подчеркивается, если на балансе менее 150 грн, банк спишет только тот остаток, который есть на карте. Например, последние 20 или 50 грн.

Таким образом, клиент не окажется в минусе, поскольку задолженность по этой комиссии в кредит не накапливается, а значит, банковский долг из-за этого не возникнет.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине действуют обновил правила внесения наличных на карты или счета через платежные терминалы самообслуживания. В частности, согласно решению НБУ, с 26 июня пользователю в обязательном порядке необходимо подтверждать номер мобильного телефона – т.е., верифицироваться.

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