С украинцев ежемесячно будут списывать 150 грн: клиентам какого какого банка стоит проверить карты

Государственный Ощадбанк будет ежемесячно списывать со счетом своих клиентов 150 грн. Ожидается, что новшество вступит в силу с 1 августа. Впрочем, затронет оно не всех – лишь тех, кто длительное время не пользовался своей картой.

Видео дня

Об этом говорится в правилах банка. В них отмечается:

"Ощадбанк" сможет взимать ежемесячную комиссию в 150 грн после 1 года полной бездеятельности счета.

Т.е., если в течение 12 месяцев подряд по счету не осуществлялось никаких операций по зачислению или списанию средств.

При этом важно помнить: автоматическое списание банковских комиссий, а также внутренние переводы между основной и виртуальной картой не считаются движением средств. А потому не продлевают активность счета.

В то же время, подчеркивается, если на балансе менее 150 грн, банк спишет только тот остаток, который есть на карте. Например, последние 20 или 50 грн.

Таким образом, клиент не окажется в минусе, поскольку задолженность по этой комиссии в кредит не накапливается, а значит, банковский долг из-за этого не возникнет.

Когда Ощадбанк может "отключить" карты некоторых украинцев

Ранее же Ощадбанк продлил действие своих карт, срок которых истек, начиная с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать по крайней мере до 30 июня 2026 года. В то же время, тем, кто уже перевыпустил свою карту, нужно прийти за ней в одно из отделений учреждения.

Впрочем, подчеркивается, для некоторых карт автоматическое продление не сработает. Так, исключения составят карты:

Срок действия которых истек в течение февраля 2022 – октября 2025 года, а также по которым в течение сентября – октября 2025 года была совершена одна или более операций с использованием карты (в т.ч. неуспешных).

При этом сама операция должна быть совершена в кассе, банкомате или терминале любого украинского банка.

Остаток средств равен нулю, и не было никакой операции за последние 6 месяцев.

Важно! Эти условия должны быть соблюдены одновременно.

Как сообщал OBOZ.UA, ием временем, ПриватБанк продлил действие ряда льготных тарифов – для международных переводов на зарубежные карты по всему миру, а также переводы из-за границы на карты в Приват24. Теперь специальные расценки будут действовать как минимум до 31 августа 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!