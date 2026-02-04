В Украине выставили на продажу активы сразу 4 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – однако только подлежащих ликвидации. Крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 9,814 млрд грн.

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 6 февраля) запланирована продажа активов таких банков:

Проминвестбанк;

Коминвестбанк;

Банк "Форвард";

МР Банк.

"На этой неделе (2-6 февраля) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 4 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 9 814,8 млн грн (9,814 млрд грн. – Ред.)", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

В целом же, подчеркивается: из общей суммы на 9,776 млрд грн на продажу выставлены права требования по кредитам. А кроме того:

на 34,9 млн ​​грн – объекты недвижимого имущества и основные средства.

на 3,5 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

"Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами ликвидируемых банков", – отметили в ФГВФЛ.

НБУ запустил отслеживание банковских платежей украинцев

Тем временем Нацбанк запустил трекинг в системе электронных платежей (СЭП) – с 1 декабря 2025 года. Это позволит клиентам украинских банков отслеживать прохождение своих платежей в режиме 24/7. Воспользоваться новым сервисом могут как отправители, так и получатели платежей.

В НБУ подчеркивают, что клиенты получили возможность увидеть статус платежной операции. Также можно отслеживать время прохождения всех ключевых этапов платежа. Прежде всего – переводы со счета на счет по реквизитам/IBAN, в т.ч. мгновенные переводы, осуществляемые через СЭП.

Для того чтобы воспользоваться трекингом СЭП, нужно перейти по ссылке. На открывшейся странице нужно указать:

UETR.

Сумму платежа в гривнях.

Далее – выбрать вариант ответа: полный либо сокращенный. После этого – нажать "поиск".

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, государственный Ощадбанк ранее продлил действие своих карт, срок которых истек, начиная с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать по крайней мере до 30 июня 2026 года.

