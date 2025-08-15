В Украине выставили на продажу активы сразу 4 банков: чье имущество пустят с молотка

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков – в рамках реализации межотраслевого пула. Однако только подлежащих ликвидации – крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации лота составляет 109,4 млн грн.

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили: торги состоятся 1 сентября.

"На продажу выставлено не переданное в залог по кредитным договорам имущество. А право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке", – говорится в сообщении.

Активы каких банков выставили на продажу

МР Банк.

Мегабанк.

Проминвестбанк.

Банк Сич.

Какие активы банков продают

В Киеве.

5-комнатная квартира площадью 238,5 кв м возле Майдана Незалежности.

В Мукачевском районе Закарпатской области.

Домовладение со встроенными на первом этаже жилого дома помещениями магазина-кафе общей площадью 106,8 кв м. При этом домовладение пока недостроенно – оно готово на 90%.

Земельный участок площадью 0,06 га для строительства и обслуживания жилого дома в Мукачевском районе Закарпатья (домовладение на этапе незавершенного строительства, готовностью 90).

В Кривом Роге.

Две 2-комнатные квартиры площадью почти 49 кв. м каждая.

3-комнатная квартира площадью 65,8 кв. м.

В Широковском районе на Днепропетровщине.

Нежилое помещение мастерской, площадью более 1,5 тыс. кв. м.

Склад общей площадью 1 513,4 кв. м.

Комплекс с гаражом площадью 564,1 кв. м, кладовой на 36 кв. м.

Три здания свинарника общей на 804 кв. м, 574,2 кв. м и 1492,5 кв. м и т.д.

"Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица, кроме Российской Федерации или лиц, связанных с государством-агрессором. Также покупателями не могут быть заемщики и поручители по выставленным на продажу договорам, – рассказали в ФГВФЛ.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, за I полугодие 2025 года вклады физлиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках выросли на 86,4 млрд грн. По состоянию на 1 июля общая сумма составила 1,478 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки.

