В Украине выставили на продажу активы сразу 3 банков: все названия

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков. Однако только подлежащих ликвидации – крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальные цены реализации лотов стартую с 7,2 тыс. грн. Торги состоятся в период с 3 по 15 сентября.

Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что запланирована продажа активов таких банков:

Проминвестбанк.

"Банк Сич".

Укрстройинвестбанк.

"Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица, кроме Российской Федерации или лиц, связанных с государством-агрессором. Также потенциальными покупателями могут быть лица, к которым применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры. Средства, вырученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов", – рассказали в ФГВФЛ.

Какое имущество банков выставлено на продажу

Проминвестбанк

В период 4-5 сентября в системе "Прозорро.Продажи" будут проходить аукционы с продажи картин из коллекции банка авторства украинского живописца Виктора Гайдука. Его работы, рассказали в фонде:

Являются частью музейных фондов.

Хранятся в частных коллекциях.

Выставляются на продажу аукционными домами.

В общей сложности будет выставлено более 50 полотен, однако 4-5 сентября собираются продать 12 картин. Их стартовые цены колеблются от 7,2 тыс. до 14,976 тыс. грн.

"Банк Сич"

"15 сентября в системе Прозорро.Продажи состоится продажа права требования по кредиту физического лица с, без преувеличения, уникальным обеспечением. В залог АО "БАНК СИЧ" заемщик оформил недвижимость в самом центре Киева – квартиру и три паркоместа в элитном ЖК столице", – рассказали в фонде.

Стартовая стоимость лотов – 44,4 млн грн, что, утверждается, "соответствует сумме задолженности заемщика перед банком". В частности, речь идет о:

Квартире на 698,2 кв. м.

Трех гаражах-машиноместах в подземном автопаркинге площадью 9,1 кв. м, 13,2 кв. м и 13,8 кв. м соответственно.

Укрстройинвестбанк

На 3 сентября же в системе Прозорро.Продажи запланирован аукцион по реализации принадлежащего банку гостиничного комплекса. В частности, на торги выставлен гостиничный комплекс в курортном закарпатском поселке Поляна – 6 эко-коттеджей общей площадью 341,9 кв.м.

"Также в состав лота включен земельный участок, общей площадью 0,12 га. С целевым назначением "для строительства и обслуживания объектов туристической инфраструктуры и заведений общественного питания", – рассказали в фонде.

Стартовая цена – 10,26 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, за I полугодие 2025 года вклады физлиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках выросли на 86,4 млрд грн. По состоянию на 1 июля общая сумма составила 1,478 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки.

