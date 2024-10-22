В Украине выставили на продажу активы сразу 11 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 2,78 млрд грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 25 октября) запланирована продажа активов таких банков:

Банк "Финансы и кредит";

Мегабанк;

МР Банк;

Укрстройинвестбанк;

Проминвестбанк;

Банк Сич;

АКБ "Капитал";

АКБ "Конкорд";

Банк "Форвард";

Айбокс Банк;

Дельта Банк.

"На этой неделе (21-25 октября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 11 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 2,78 млрд грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на 2,69 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

на 0,085 млрд грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;

на 0,003 млрд грн – дебиторская задолженность перед банками;

на 32,2 тыс. грн – ценные бумаги.

Ощадбанк изменил срок действия своих карт

В то же время Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт. В т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действительны по меньшей мере до 31 декабря 2024 года. Там:

объяснили, что решение принято в связи с действующим в Украине военным положением.

рассказали, что продление происходит автоматически для карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 год;

призвали тех, для кого уже перевыпустили карту, обратиться в отделение Ощадбанка для ее получения.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карточек, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 30 сентября 2024 года. Продление происходит автоматически для карточек, срок которых истек начиная с февраля 2022 года", – говорится в сообщении.

В то же время, отметили в банке, даже после истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать. Соответственно, их обладатели смогут осуществлять все необходимые действия, в частности:

рассчитываться в торгово-сервисной сети;

снимать наличные в банкомате и т.д.

Отметим: ранее Ощадбанк уже несколько раз продлевал срок действия своих старых карт в связи с военным положением. Последний раз – в конце 2023 года, до 31 марта 2024-го.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, клиентка Ощадбанка пожаловалась на проблемы с получением налички в банке. Причем проблемы, по ее словам, возникали при попытках как снять деньги в банкоматах, так и получить их в отделении учреждения, где ей сказали, что нужной суммы нет. В самом же банке ситуацию пока не прокомментировали.

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