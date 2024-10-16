Крупный банк не выдал украинке деньги: в отделении сказали, что средств нет

Клиентка государственного Ощадбанка пожаловалась на проблемы с получением налички в банке. При чем проблемы, по ее словам, возникали при попытках как снять деньги в банкоматах, так и получить их в отделении учреждения, где ей сказали, что нужной суммы нет. В самом же банке ситуацию пока не прокомментировали.

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Жалоба размещена на портале "Минфин". Согласно ей, при попытке получить деньги через банкомат Ощадбанка тот отказал – как утверждает клиентка, по технической причине.

"Связались с чат-ботом, карту проверили, рабочая, банкомат просто не выдал (денег. – Ред.). А почему не выдал – непонятно", – говорится в жалобе.

На следующий день, отмечается, уже другой банкомат учреждения деньги выдал – но не в полном объеме. После этого, рассказали клиентка банка, она обратилась в его отделение, где ей сказали, что в наличии "нет средств".

"В кассе средств нет, бегать по всему городу, искать банкоматы? Просто ужас", – посетовала клиентка банка.

В самом же Ощадбанке на ситуацию публично пока никак не отреагировали. Так, на время выхода материала ответа учреждения под жалобой нет.

Ощадбанк изменил срок действия своих карт

В то же время Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт. В т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действительны по меньшей мере до 31 декабря 2024 года. Там:

объяснили, что решение принято в связи с действующим в Украине военным положением.

рассказали, что продление происходит автоматически для карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 год;

призвали тех, для кого уже перевыпустили карту, обратиться в отделение Ощадбанка для ее получения.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карточек, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 30 сентября 2024 года. Продление происходит автоматически для карточек, срок которых истек начиная с февраля 2022 года", – говорится в сообщении.

В то же время, отметили в банке, даже после истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать. Соответственно, их обладатели смогут осуществлять все необходимые действия, в частности:

рассчитываться в торгово-сервисной сети;

снимать наличные в банкомате и т.д.

Отметим: ранее Ощадбанк уже несколько раз продлевал срок действия своих старых карт в связи с военным положением. Последний раз – в конце 2023 года, до 31 марта 2024-го.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, клиент государственного ПриватБанка пожаловался на долларовые купюры, которые выдают в банке. По его словам, ему предложили старые банкноты в плохом состоянии. В самом же банке отметили, что купюры, которые они выдают, соответствуют требованиям НБУ.

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