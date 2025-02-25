В Украине выставили на продажу активы 9 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 10,5 млрд грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 28 февраля) запланирована продажа активов таких банков:

МР Банк;

Проминвестбанк;

Айбкос Банк;

Мегабанк;

Банк "Форвард";

Укрстройинвестбанк;

КСГ Банк;

АКБ "Конкорд";

Банк Сич.

"На этой неделе (24-28 февраля) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 10,5 млрд грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на почти 10,3 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

на 214,7 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;

на 13,1 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

Самые прибыльные и убыточные банки за 2024 год

В то же время, по данным НБУ, общая доходность украинской банковской системы в 2024 году выросла на 25,4% – и составила на 1 января 2025 года 103,7 млрд грн. Большая часть прибыли банковской системы (речь идет о чистой прибыли, то есть после налогообложения) пришлась на 7 государственных структур – 64,8% (67,2 млрд грн).

В целом, самым прибыльным банком страны стал ПриватБанк. Он закончил 2024 год с заработком 40,1 млрд грн. В число лидеров также вошли:

Ощадбанк – 14,8 млрд грн;

Укрэксимбанк – 5,6 млрд грн;

Райффайзен Банк – 4,3 млрд грн;

ОТП Банк – 4,12 млрд грн;

Креди Агриколь Банк – 4,1 млрд грн;

Укрсиббанк – 4,1 млрд грн.

Самым убыточным же стал Правэкс Банк. Он ушел в "минус" на 217,9 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, карту государственного ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить – и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений банка.

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