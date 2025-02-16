Клиентам большого украинского банка посоветовали "заменить" карты: кого касается

Карту государственного ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить – и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений банка.

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Как рассказали в самом банке, перевыпущенную карту можно также заказать с доставкой по Украине. Или за границу.

Для этого, отметили там, следует открыть меню "Кошелек". После чего:

выбрать карту, которую хотите перевыпустить;

нажать "Заказать карту".

Также можно оформить мгновенную Digital-карту – в системе "Приват24". Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить"

выбрать "Digital-карта".

"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.

НБУ может отменить лимит на переводы денег между картами

В то же время, Нацбанк готов отменить ограничение в 150 тыс. грн в месяц на исходные переводы с карты на карту уже в ближайшее время. Речь идет об одном-двух месяцах. Однако возможным это станет лишь после того, как банки продемонстрируют готовность самостоятельно выявлять рисковых клиентов.

"1 февраля вступил в силу меморандум, согласно которому банки определили соответствующую процедуру проверки клиентов. Месяц-два будем смотреть, как будут работать обновленные процессы. Если они будут эффективны, НБУ, как и обещал, отменит ограничение в 150 000 грн для карточных переводов", – рассказал глава НБУ Андрей Пышный.

При этом он подчеркнул: банки должны сами совершенствовать свои системы внутреннего контроля. А также строить свою работу на принципе "знай своего клиента".

В то же время, отметил Великолепный, НБУ сразу объяснял, что эти ограничения – временные. Ведь сами собой они не смогут побороть такое явление, как дропы (люди, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским картам и счетам).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют, в частности, долларов, – в АТМ-Recycler. После обмена устройство будет выдавать гривни без зачисления на карту, а комиссию за это взимать не будут.

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