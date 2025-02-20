Проверь свой банк: НБУ назвал самые прибыльные и убыточные банки за 2024 год

Общая доходность украинской банковской системы в 2024 году выросла на 25,4% и составила на 1 января 2025 года 103,7 млрд грн. Эти данные приведены в официальной отчетности, опубликованной Национальным банком. Там отмечается уменьшение численности банков с 63 до 61 структуры: прекратили деятельность Альпари Банк и Коминвестбанк.

Видео дня

Речь идет о чистой прибыли, то есть после налогообложения. До уплаты налогов 61 банк заработал 187,4 млрд грн, а налог на прибыль, в прошлом году взимавшийся по ставке 50%, был уплачен на 83,7 млрд грн. Отрицательные значения по налогообложению имеют лишь две структуры – Индустриалбанк (минус 1,2 млн грн) и Окси Банк (минус 3,4 млн грн).

Численность убыточных банков в прошлом году выросла с 8 до 9, они показали общий убыток 418,1 млн грн:

Правэкс Банк – "минус" 217,9 млн грн (рост в 2,3 раза); Банк "Грант" – "минус" 64,8 млн грн (рост в 2,2 раза); Первый инвестиционный банк – "минус" 49,6 млн грн (рост в 3 раза); Юнекс Банк – "минус" 23 млн грн (рост в 20,9 раз); Индустриалбанк – "минус" 20,6 млн грн (уменьшение на 17,9%); Мотор-Банк – "минус" 19,9 млн грн (уменьшение в 2,4 раза); Окси Банк – "минус" 11,5 млн грн (уменьшение в 2,4 раза); Банк "Украинский капитал" – "минус" 7,3 млн грн (рост в 4,6 раза); Банк "Траст-Капитал" – "минус" 4 млн грн (рост в 4,3 раза).

По всей видимости, первым с наибольшим убытком (вырос в 2,3 раза — до "минус" 217,4 млн грн) остался Правэкс Банк, которым продолжает владеть итальянская (Турин) группа Intesa Sanpaolo. По данным НБУ, в 2024 году его уставный капитал вырос на 28% (на 275,1 млн грн) — до 1,3 млрд. грн., таким образом владельцы с небольшим запасом перекрыли убыток Правэкса и тот продолжает функционировать.

Еще в 9 убыточных по итогам 2024 года попали две национализированные в прошлом году структуры — Первый инвестиционный банк ("минус" 49,6 млн грн) и Мотор-Банк ("минус" 19,9 млн грн). Но одной (Мотор Банк) после перехода в государственную собственность даже удалось сократить свой "минус" в финансовом результате более чем вдвое — до 19,9 млн грн.

Большая часть прибыли банковской системы пришлась на 7 государственных структур — 64,8% (67,2 млрд грн), а на Приватбанк, которой в 2024 году увеличил чистый заработок до 40,1 млрд грн (на 6,1%) — 38,7%. После национализации и вливания в капитал 155 млрд грн в государственных облигациях в 2016 году государственный Приват имеет крупнейший портфель ОВГЗ (на 339,9 млрд грн), на котором неплохо зарабатывает. А также аккумулировал больше, чем любой другой банк вкладов населения (в том числе благодаря соцвыплатам и выплатам военнослужащим от Минобороны) — на 438 млрд грн (36% от всех банков), которые вкладываются не только в кредитование, но и безрисковые и прибыльные депозитные сертификаты Нацбанка. Поэтому, согласно отчетности НБУ, больше всего в прошлом году заработал процентный заработок — на 59,6 млрд грн (чистый процентный заработок) и меньше на комиссиях — 24,4 млрд грн (чистый комиссионный заработок).

Из десятки самых прибыльных банков за 2024 год большинство нарастили заработки и только трое немного их ухудшили:

Приватбанк – 40,1 млрд грн (увеличение на 6,1% по сравнению с 2023 годом); Сбербанк – 14,8 млрд грн (увеличение в 2,5 раза); Укрэксимбанк – 5,6 млрд грн (увеличение в 1,7 раза); Райффайзен Банк – 4,3 млрд грн (уменьшение на 10,4%); ОТП Банк – 4,12 млрд грн (увеличение на 10,8%); Креди Агриколь Банк – 4,1 млрд (увеличение на 46,4%); Укрсиббанк – 4,1 млрд грн (уменьшение на 2,4%); ПУМБ – 3,9 млрд грн (уменьшение на 2,5%) Смысл Банк – 3,8 млрд грн (увеличение на 40,7%) Универсалбанк (monobank) – 3,7 млрд грн (увеличение в 2,6 раза).

Из 61 банка в прошлом году улучшили свой заработок 36 и 25 структур его снизили по сравнению с 2023-м. В денежном измерении наибольшие приросты зафиксировала государственная тройка – Ощадбанк (8,9 млрд грн), Приватбанк (2,4 млрд грн) и Укрэксимбанк (2,3 млрд грн). А в процентах – Коминбанк (в 49 раз), Украинский банк реконструкции и развития (в 48,8 раз) и МТБ Банк (в 27,7 раз).

Наибольшее уменьшение прибыли в деньгах зафиксировано в Райффайзен Банке (504,9 млн грн), ИНГ Банк Украина (309,3 млн грн) и Кредобанк (275,1 млн грн).