В Украине выставили на продажу активы 8 банков: все названия

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 1 млрд грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 4 апреля) запланирована продажа активов таких банков:

МР Банк;

Проминвестбанк;

Мегабанк;

Дельта Банк;

КСГ Банк;

Банк Сич;

Айбкос Банк;

АКБ "Конкорд".

"На этой неделе (31 марта – 4 апреля) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 8 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 1 млрд грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на 801,9 млн грн выставлены на продажу объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства. А кроме того:

на 218,1 млн грн – права требования по кредитам;

на 9,4 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

Monobank переписал условия депозитов

В то же время, Monobank повысил процентрую ставку по новым депозитам в гривне без возможности досрочного расторжения – с 25 марта. В целом, рост ставок по всем депозитам составил 0,5% – кроме одного, на 24 месяца. По нему ставка осталась на прежнем уровне 16%.

Как повысил депозитные ставки Monobank

На 3-5 месяцев – до 15,5%.

На 6-8 месяцев – до 15,7%.

На 9-11 месяцев – до 15,9%.

На 12 месяцев – до 16%.

На 15 месяцев – до 16%.

На 18 месяцев – до 16%.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же НБУ отозвал банковскую лицензию у АТ "Банк Портал" и исключил сведения о нем из Государственного реестра банков. Причиной стало обращение самого банка – после того, как единственный акционер учреждения сначала принял решение о прекращении осуществления им банковской деятельности без прекращения юридического лица, а потом и о завершении осуществления им банковской деятельности.

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