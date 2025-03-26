НБУ отобрал лицензию у украинского банка: какое учреждение прекратило работу
Национальный банк Украины (НБУ) отозвал банковскую лицензию в АТ "Банк Портал" и исключил сведения о нем из Государственного реестра банков. Причиной стало обращение самого банка – после того, как единственный акционер учреждения сначала принял решение о прекращении осуществления им банковской деятельности без прекращения юридического лица, а потом и о завершении осуществления им банковской деятельности.
Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили, что для прекращения осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица, банк:
- Согласовывает с регулятором план прекращения.
- Полностью выполняет обязательства, связанные с осуществлением банковской деятельности в установленный срок.
"Национальный банк отозвал банковскую лицензию у Акционерного общества "Банк "Портал" на основании поданного им ходатайства. ...И исключил сведения об АО "Банк "Портал" из Государственного реестра банков.", – говорится в сообщении.
В целом же, подчеркивается, "Банк Портал" стал десятым банком, прекратившим осуществление банковской деятельности по собственной инициативе без прекращения юридического лица. Ранее по такой же процедуре были отозвані лицензии у учреждений:
- "Вернум Банк";
- "БМ Банк";
- "ДиВи Банк";
- "Финансовый партнер";
- "Апекс-Банк";
- "Промышленно-финансовый банк";
- "Кредит Оптима Банк";
- "Расчетный центр";
- "Альпари Банк".
В Украине выставили на продажу активы сразу 10 банков
В свою очередь, Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. В частности:
- Финансы и Кредит;
- Проминвестбанк;
- Дельта Банк;
- Мегабанк;
- МР Банк;
- Банк Сич;
- КСГ Банк;
- АКБ "Конкорд";
- Укрстройинвестбанк;
- Айбкос Банк.
Начальная цена реализации всех лотов составляет 3 млрд грн. Из них на 2,7 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:
- на 236,2 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;
- на 30,9 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.
Как сообщал OBOZ.UA, Ощадбанк же анонсировал изменение ряда своих тарифов. Расценки изменят как для корпоративных, так и обычных карт. В частности, для первых предоставление справки об оборотах по счету будет стоить 150 грн.
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