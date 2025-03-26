НБУ отобрал лицензию у украинского банка: какое учреждение прекратило работу

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал банковскую лицензию в АТ "Банк Портал" и исключил сведения о нем из Государственного реестра банков. Причиной стало обращение самого банка – после того, как единственный акционер учреждения сначала принял решение о прекращении осуществления им банковской деятельности без прекращения юридического лица, а потом и о завершении осуществления им банковской деятельности.

Видео дня

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили, что для прекращения осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица, банк:

Согласовывает с регулятором план прекращения.

Полностью выполняет обязательства, связанные с осуществлением банковской деятельности в установленный срок.

"Национальный банк отозвал банковскую лицензию у Акционерного общества "Банк "Портал" на основании поданного им ходатайства. ...И исключил сведения об АО "Банк "Портал" из Государственного реестра банков.", – говорится в сообщении.

В целом же, подчеркивается, "Банк Портал" стал десятым банком, прекратившим осуществление банковской деятельности по собственной инициативе без прекращения юридического лица. Ранее по такой же процедуре были отозвані лицензии у учреждений:

"Вернум Банк";

"БМ Банк";

"ДиВи Банк";

"Финансовый партнер";

"Апекс-Банк";

"Промышленно-финансовый банк";

"Кредит Оптима Банк";

"Расчетный центр";

"Альпари Банк".

В Украине выставили на продажу активы сразу 10 банков

В свою очередь, Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. В частности:

Финансы и Кредит;

Проминвестбанк;

Дельта Банк;

Мегабанк;

МР Банк;

Банк Сич;

КСГ Банк;

АКБ "Конкорд";

Укрстройинвестбанк;

Айбкос Банк.

Начальная цена реализации всех лотов составляет 3 млрд грн. Из них на 2,7 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

на 236,2 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;

на 30,9 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

Как сообщал OBOZ.UA, Ощадбанк же анонсировал изменение ряда своих тарифов. Расценки изменят как для корпоративных, так и обычных карт. В частности, для первых предоставление справки об оборотах по счету будет стоить 150 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!