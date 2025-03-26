Украинские банки переписывают условия депозитов: где уже изменили проценты

Monobank повысил процентрую ставку по новым депозитам в гривне без возможности досрочного расторжения – с 25 марта. В частности, для депозитов на 12 месяцев теперь действует ставка 16%, которая на 0,5% превышает прежнюю. О повышении ставок ранее сообщили и в государственном ПриватБанке – это произойдет с 1 апреля и, к примеру, по вкладам "Слава Героям" ставка составит 14%, что делает ее самой высокой из возможных.

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В целом, сообщили в самом Monobank своим клиентам, рост ставок по всем депозитам составил 0,5% – кроме одного, на 24 месяца. По нему ставка осталась на прежнем уровне 16%.

Как повысил депозитные ставки Monobank

На 3-5 месяцев – до 15,5%.

На 6-8 месяцев – до 15,7%.

На 9-11 месяцев – до 15,9%.

На 12 месяцев – до 16%.

На 15 месяцев – до 16%.

На 18 месяцев – до 16%.

ПриватБанк увеличил проценты по депозитам

Повысил ставки и ПриватБанк. Однако они вступят в силу с 1 апреля. Как рассказали в самом банке, новые ставки должны:

обезопасить гривневые сбережения;

сделать их "более привлекательными".

"С 1 апреля 2025 г. банк повышает ставки по всем основным видам депозитных вкладов. ...Новый уровень ставок по депозитам позволит нашим клиентам получать дополнительную защиту сбережений от инфляции", – говорится в сообщении.

Какими будут новые ставки по депозитам в ПриватБанке

Вклады на срок от 10 до 12 месяцев будут приносить 13% годовых дохода.

От 6 до 9 месяцев – 10% годовых.

"Короткие" 4-5-месячные депозиты – 12% годовых.

По вкладам "Слава Героям" для военнослужащих, получающих через ПриватБанк целевые выплаты от государства, – 14% годовых.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, НБУ отозвал банковскую лицензию у АТ "Банк Портал" и исключил сведения о нем из Государственного реестра банков. Причиной стало обращение самого банка – после того, как единственный акционер учреждения сначала принял решение о прекращении осуществления им банковской деятельности без прекращения юридического лица, а потом и о завершении осуществления им банковской деятельности.

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