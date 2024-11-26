В Украине выставили на продажу активы 8 банков: список названий
Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 99,3 млн грн.
Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 29 ноября) запланирована продажа активов таких банков:
- Банк "Форвард";
- АКБ Конкорд;
- Проминвестбанк;
- Укрстройинвестбанк;
- Айкос Банк;
- Мегабанк;
- МР Банк;
- КСГ Банк.
"На этой неделе (25-29 ноября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 8 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 99,3 млн грн", – говорится в сообщении.
Какие активы банков продают
При этом подчеркивается: из общей суммы на 43,3 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:
- на 30,9 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;
- на 25,1 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.
Ощадбанк изменил срок действия своих карт
В то же время, Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действительны по меньшей мере до 31 декабря 2024 года. Там объяснили, что решение принято в связи с действующим в Украине военным положением.
Кроме того, в банке рассказали, что продление происходит автоматически для карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 год. А также призвали тех, для кого уже перевыпустили карту, обратиться в отделение Ощадбанка для ее получения.
"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карточек, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 30 сентября 2024 года. Продление происходит автоматически для карточек, срок которых истек начиная с февраля 2022 года", – говорится в сообщении.
В то же время, отметили в банке, даже после истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать. Соответственно, их обладатели смогут осуществлять все необходимые действия, в частности:
- рассчитываться в торгово-сервисной сети;
- снимать наличные в банкомате и т.д.
Отметим: ранее Ощадбанк уже несколько раз продлевал срок действия своих старых карт в связи с военным положением. Последний раз – в конце 2023 года, до 31 марта 2024-го.
Как сообщал OBOZ.UA, изъятые же или забытые в банкоматах государственного ПриватБанка банковские карты не возвращаются владельцам. В таком случае следует обращаться в банк для восстановления карты.
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