В Украине выставили на продажу активы 8 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 99,3 млн грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 29 ноября) запланирована продажа активов таких банков:

Банк "Форвард";

АКБ Конкорд;

Проминвестбанк;

Укрстройинвестбанк;

Айкос Банк;

Мегабанк;

МР Банк;

КСГ Банк.

"На этой неделе (25-29 ноября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 8 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 99,3 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на 43,3 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

на 30,9 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;

на 25,1 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

Ощадбанк изменил срок действия своих карт

В то же время, Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действительны по меньшей мере до 31 декабря 2024 года. Там объяснили, что решение принято в связи с действующим в Украине военным положением.

Кроме того, в банке рассказали, что продление происходит автоматически для карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 год. А также призвали тех, для кого уже перевыпустили карту, обратиться в отделение Ощадбанка для ее получения.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карточек, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 30 сентября 2024 года. Продление происходит автоматически для карточек, срок которых истек начиная с февраля 2022 года", – говорится в сообщении.

В то же время, отметили в банке, даже после истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать. Соответственно, их обладатели смогут осуществлять все необходимые действия, в частности:

рассчитываться в торгово-сервисной сети;

снимать наличные в банкомате и т.д.

Отметим: ранее Ощадбанк уже несколько раз продлевал срок действия своих старых карт в связи с военным положением. Последний раз – в конце 2023 года, до 31 марта 2024-го.

Как сообщал OBOZ.UA, изъятые же или забытые в банкоматах государственного ПриватБанка банковские карты не возвращаются владельцам. В таком случае следует обращаться в банк для восстановления карты.

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