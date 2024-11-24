В Украине выросли зарплаты, по которым считают пенсии: какой размер сейчас

В сентябре размер средней заработной платы, которая учитывается для расчета пенсии, превысил 18 тысяч гривен. Это более чем на тысячу больше, чем тысячу больше, чем в предыдущем месяце и на 3 тысячи гривен больше, чем в начале года.

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Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украину (ПФУ), утвердив показатели средней заработной платы, с которой были уплачены страховые взносы в третьем квартале 2024 года:

июль – 17 347 грн (-1459 грн к предыдущему месяцу);

август – 17 001 грн (-346 грн);

сентябрь – 18 021 грн (+1020 грн).

Стоит отметить, что в сентябре тот финансовый показатель второй раз за год превысил отметку в 18 тысяч гривен. В предыдущие месяцы его утвердили на таком уровне:

январь – 14 974 грн;

февраль – 15 267 грн (+293 грн к предыдущему месяцу);

март – 15 433 грн (+116 грн);

апрель – 16 847 грн (+1 414 грн);

май – 17 178 грн (+331 грн);

июнь – 18 806 грн (+1 628 грн).

Показатель средней заработной платы, которая учитывается для исчисления пенсии, рассчитывается на основании ряда показателей. Он включает:

данные отчетности страхователей о заработной плате/доходе, на которую начисляется единый взнос;

среднесписочную численность штатных работников, занятых в организациях всех форм собственности и деятельности.

Кадровый кризис в Украине

Исследование рынка труда, опубликованное Европейской бизнес-ассоциацией, показало, что во время войны дефицит кадров является главной проблемой для ведения бизнеса в Украине. В той или иной степени c этой проблемой столкнулись 96% предприятий, причем каждая седьмая компания заявляет о значительном кадровом голоде.

На этом фоне с начала года 8 из 9 компаний начали больше платить своим работникам, а 88% предприятий планируют продолжать курс на рост оплаты труда и в следующем году. Финансовые стимулы стали тенденцией для поддержки работников в 2024 году – 98% работодателей выплачивали им зарплату в полном объеме, а 84% платили еще и премии.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Нацбанке ожидают, что по итогам 2024 года реальная зарплата (с учетом инфляции) в Украине вырастет на 14% и превысит довоенный уровень. Заставляет работодателей повышать зарплату конкуренция за работников – рынок труда испытывает дефицит кадров.

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