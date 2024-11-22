В Украине вырастут зарплаты: когда работодатели начнут платить больше

С начала года 8 из 9 компаний начали больше платить своим работникам и планируют увеличивать зарплаты и дальше. В то же время, предприниматели назвали дефицит квалифицированных кадров главным препятствием для ведения бизнеса – так или иначе с этой проблемой сталкиваются почти все компании.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования рынка труда, опубликованные Европейской ассоциацией бизнес. В исследовании принимали участие 216 специалистов из сферы управления персоналом (сравнительно – из международных и украинских компаний).

Эксперты выяснили, что финансовые стимулы были одними из главных мер поддержки работодателей в 2024 году. В частности, они выплачивали зарплату в полном объеме (98%), а также премии (84%).

Многие повысили оплату труда (87% компаний), в том числе 64% компаний подняли зарплату на 10-20%. В следующем году большинство (88%) предриятий планируют продолжать курс на рост оплаты труда.

Кроме того, некоторые работодатели помогали работникам с арендой жилья (21%), оплатой проживания в другом городе или за границей, расходов на электроэнергию и интернет, медицинского страхования для членов их семей.

Дефицит кадров назвали главной проблемой для ведения бизнеса во время войн. В той или иной степени c этой проблемой столкнулись 96% предприятий, причем каждая седьмая компания заявляет о значительном кадровом голоде. Среди других проблем на рынке труда:

более высокий уровень ожиданий заработной платы кандидатов, чем предложения бизнеса;

мобилизация;

отток персонала за границу

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Нацбанке ожидают, что по итогам 2024 года реальная зарплата (с учетом инфляции) в Украине вырастет на 14% и превысит довоенный уровень. Заставляет работодателей повышать зарплату конкуренция за работников – рынок труда испытывает дефицит кадров.

По имеющимся данным, высокие темпы роста номинальных зарплат сохранились и в ІІІ квартале (июль-сентябрь). Однако, отмечается, усиление инфляционного давления повлекло замедление темпов роста реальных зарплат, хотя эти темпы все еще оставались достаточно высокими.

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