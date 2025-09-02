В Украине вырастут зарплаты работников судов: как изменятся выплаты

Правительство Украины дало "зеленый свет" временному перерасчету зарплат работников системы судопроизводства в сторону роста. Речь идет как о сотрудниках учреждений правосудия, так и патронатных служб, то есть помощников судей.

Как сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук, соответствующие законопроекты были приняты на правительственном заседании 1 августа. Новые оклады работников судопроизводства реализуются за счет повышающих коэффициентов.

Новые зарплаты для работников судов

В частности вводится дополнительный коэффициент повышения должностных окладов госслужащих аппарата судов. А именно для служащих:

аппарата местных общих судов, которые провели классификацию должностей государственной службы – 1,19;

аппарата апелляционных судов, окружных административных судов, хозяйственных судов, территориальных управлений Государственной судебной администрации, территориальных подразделений Службы судебной охраны, которые провели классификацию должностей государственной службы – 1,3;

Государственной судебной администрации, центрального органа управления Службы судебной охраны, которые провели классификацию должностей государственной службы – 1,2.

Средства на повышение окладов указанных должностных лиц обеспечивается за счет судебного сбора и поступлений от обращения залога в доход государства. Дополнительные коэффициенты вводятся временно – на период военного положения, но не позднее чем до 31 декабря 2025 года.

Как пересчитали оклады помощников судей

Также на период военного положения повышаются должностные оклады работников патронатных служб в системе правосудия. Для них дополнительный коэффициент повышения составляет:

для Верховного Суда, высших специализированных судов, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины – 1,45;

для апелляционных судов, окружных административных, хозяйственных судов – 1,3;

для местных общих судов – 1,25.

Кроме того, до завершения премии для этих служащих системы правосудия не должны превышать 30% от их должностного оклада с учетом дополнительного коэффициента повышения.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине ввели новый вид премий для чиновников – по результатам ежегодного оценивания. Но в целом премии могут стать меньше из-за установленного лимита – не более 30% от годовой зарплаты того или иного чиновника.

