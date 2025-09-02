УкраїнськаУКР
В Украине вырастут зарплаты работников судов: как изменятся выплаты

Станислав Кожемякин
Какие зарплаты получают украинцы

Правительство Украины дало "зеленый свет" временному перерасчету зарплат работников системы судопроизводства в сторону роста. Речь идет как о сотрудниках учреждений правосудия, так и патронатных служб, то есть помощников судей.

Как сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук, соответствующие законопроекты были приняты на правительственном заседании 1 августа. Новые оклады работников судопроизводства реализуются за счет повышающих коэффициентов.

Новые зарплаты для работников судов

В частности вводится дополнительный коэффициент повышения должностных окладов госслужащих аппарата судов. А именно для служащих:

  • аппарата местных общих судов, которые провели классификацию должностей государственной службы – 1,19;
  • аппарата апелляционных судов, окружных административных судов, хозяйственных судов, территориальных управлений Государственной судебной администрации, территориальных подразделений Службы судебной охраны, которые провели классификацию должностей государственной службы – 1,3;
  • Государственной судебной администрации, центрального органа управления Службы судебной охраны, которые провели классификацию должностей государственной службы – 1,2.

Средства на повышение окладов указанных должностных лиц обеспечивается за счет судебного сбора и поступлений от обращения залога в доход государства. Дополнительные коэффициенты вводятся временнона период военного положения, но не позднее чем до 31 декабря 2025 года.

Как пересчитали оклады помощников судей

Также на период военного положения повышаются должностные оклады работников патронатных служб в системе правосудия. Для них дополнительный коэффициент повышения составляет:

  • для Верховного Суда, высших специализированных судов, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины – 1,45;
  • для апелляционных судов, окружных административных, хозяйственных судов – 1,3;
  • для местных общих судов – 1,25.

Кроме того, до завершения премии для этих служащих системы правосудия не должны превышать 30% от их должностного оклада с учетом дополнительного коэффициента повышения.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине ввели новый вид премий для чиновников – по результатам ежегодного оценивания. Но в целом премии могут стать меньше из-за установленного лимита – не более 30% от годовой зарплаты того или иного чиновника.

