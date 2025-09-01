В Украине появится новая премия для чиновников: какие еще правила выплат изменили

В Украине ввели новый вид премий для чиновников – по результатам ежегодного оценивания. Но в целом премии могут стать меньше из-за установленного лимита – не более 30% от годовой зарплаты того или иного чиновника.

Об этом говорится в тексте постановления Кабинета министров от 8 августа №953. Оно утверждает обновленный порядок премирования госслужащих, детализируя механизм премирования и уточняя процедуры согласования для отдельных должностей.

Связь премий с отработанным временем

В новой редакции устанавливается, что месячная или квартальная премия начисляется за фактически отработанное время. Это касается также случаев отпуска, временной нетрудоспособности или других ситуаций, когда выплаты производятся по средней зарплате.

Новая премия

Кроме месячных и квартальных премий, должностные лица будут получать премию по результатам ежегодной оценки служебной деятельности. Ее размер будет зависеть от индивидуальных результатов и фонда оплаты труда органа, а выплачивать ее будут не позднее декабря года оценивания, независимо от отработанного времени в месяце выплаты.

Годовой лимит премий

Предыдущий порядок не содержал ограничений на общий размер премий за год. Зато новый устанавливает, что общий размер премий за год не может превышать 30% фонда постоянной заработной платы государственного служащего за год.

Критерии премирования

Теперь, кроме выполнения задач, предусмотренных стратегическими документами и поручениями премьер-министра, премия будет зависеть также от выполнения задач, определенных непосредственным руководителем, лицом, исполняющим его обязанности, или условиями контракта о прохождении государственной службы.

Премирование во время испытательного срока и увольнения

Если до этого не упоминались условия премирования для служащих на испытательном сроке или увольняемых, то новый порядок устанавливает, что государственные служащие на испытательном сроке получают премии на общих условиях, а при увольнении премия начисляется за фактически отработанное время в месяце увольнения.

Согласование премий для отдельных руководителей

Премии руководителей некоторых госучреждений будут согласовываться с членами правительства. В частности:

для Госстата – первым вице-премьер-министром – министром цифровой трансформации;

– первым вице-премьер-министром – министром цифровой трансформации; Государственной регуляторной службы, Агентства по розыску и менеджменту активов, Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей – с министром экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Также новый порядок добавляет отдельный пункт, регулирующий премирование других государственных служащих категории "А" по согласованию с субъектом назначения или уполномоченным лицом.

Порядок подачи предложений по премиям в декабре

Подавать предложения по премиям нужно будет, как и раньше – до 5 числа следующего месяца. Но для декабрьских премий добавлено исключение: предложения подаются за семь дней до последнего дня для платежей, определенного Казначейством, в соответствующем бюджетном году.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в июле средняя зарплата украинских чиновников выросли почти на 3 тыс. грн – с 59,64 до 62,62 тыс. грн. Больше всего платят получают в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) – 102,84 тыс. грн.

