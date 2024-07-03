В Украине вырастут выплаты по страховке после ДТП: что еще изменится для автомобилистов с 2025 года

Обновленные правила обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (автострахование, автогражданка) сделают выбор страховой компании для возмещения более удобным. При этом благодаря повышению "потолка" выплат страхование станет надежнее, а сокращение сроков урегулирования убытков – быстрее.

Видео дня

Как сообщает Finance.ua, об этом заявил директор Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений НБУ Сергей Савчук. Он напомнил, что подписанный президентом Владимиром Зеленским евроинтеграционный закон №8300 о новых правилах автострахования будет введен в действие с 1 января 2025 года.

С нового года будет отменен коэффициент износа и введен принцип, что страховое возмещение должно обеспечить приведение автомобиля в состояние, в котором он находился до ДТП. Кроме того, будет введено прямое урегулирование ущерба автомобилю – это позволит потерпевшему лицу обращаться за страховой выплатой к страховщику, у которого приобретен полис.

Также будет сокращен с 90 до 60 дней предельный базовый срок для принятия решения о страховой выплате. Вместе с тем, максимальная страховая компенсация вреда жизни и здоровью постепенно повысится до 500 тыс. грн (имущества – до 250 тыс. грн).

Страховщики получат право самостоятельно определять тарифную политику – это позволит им определять справедливую цену на услуги с учетом персональной истории клиентов. А обязательное ограничение максимальной суммы страхового возмещения по европротоколу будет отменено.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2024 года стоимость международного автострахования "Зеленая карта" в Украине выросла на 11,78-42%. Фактический объем удорожания зависит от срока действия полиса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!