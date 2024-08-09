В Украине ведут новое большое строительство: что создают для Винницы

В Винницкой общине строят "сухой порт". Это железнодорожный терминал, который соединит центральные регионы Украины с портами Большой Одессы и – через контейнерный терминал Мостиська во Львовской области – со странами ЕС. Сумма инвестиций в проект составляет более 15 млн долларов.

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Об этом сообщил заместитель винницкого городского головы Андрей Очеретный. Он отметил:

"по сути, это логистический хаб с соответствующей инфраструктурой, только не на море, а на суше";

стартовали работы весной 2024 года.

"На I-м этапе будет построена железнодорожная инфраструктура и первая контейнерная площадка пропускной способностью около 30 тыс.TEU/час. Между тем, как 2000 TEU – это емкость контейнерного состава, который также будет построен на I-м этапе. ... Уже готова часть железнодорожных путей, весоизмерительная система, а также складское помещение на 3,5 тысяч квадратных метров", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: вводить в эксплуатацию сухой порт планируется в 3 квартале этого года. Т.е. в период с сентября по декабрь.

"До конца этого года здесь трудоустроят около 50 человек, сейчас ищут механизаторов. Всего планируют создать 100 рабочих мест", – рассказал Очеретный.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, иностранные компании смогут получать в Украине разрешения на строительную деятельность – через обособленные подразделения и постоянные представительства. Соответствующее разрешение дал Кабинет министров. Это, в частности, позволит представительствам польских компаний осуществлять работы по обустройству пунктов пропуска на украинско-польской границе.

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