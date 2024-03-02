В Украине узаконят новые причины для увольнения и изменят продолжительность отпуска: проект закона

В Украине хотят увеличить перечень причин для увольнения сотрудников. Кроме того, продолжительность отпуска могут изменить: с 24 до 28 дней. Соответствующие предложения предусмотрены в проекте Трудового кодекса, разработанного Минэнерго.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Среди причин увольнения – мобилизация, появление в нетрезвом состоянии, травля на рабочем месте, прогулы и т. д. В новом проекте предлагают дать работодателю возможность увольнять работника фактически без причины. То есть увольнять сотрудника можно будет "по причине экономического, технологического, структурного или аналогичного характера". Условие: сотруднику нужно будет сообщить об увольнении за 2 месяца или выплатить ему компенсацию в двойном размере заработка за каждый день уменьшения срока предупреждения. То есть можно сразу выплатить 4 средних зарплаты и уволить за один день.

Если же рабочего увольняют в связи с боевыми действиями (например, ракета попала в помещение, уничтожила оборудование и т. д.), то предупредить об увольнении нужно за месяц.

Что будет с отпуском

В рамках разработанного нового Кодекса законов о труде отпуск увеличат с 24 до 28 дней. В новом законодательстве также будет введено и понятие домашней работы. Украинцы, работающие на дому, получат такие же гарантии, будет установлена также продолжительность рабочего дня.

Трудовая книжка станет необязательной, работодателя освободят от необходимости ее хранить и заполнять. Важное нововведение: в законе будут указаны признаки трудовых отношений. Если в отношениях между работодателем и сотрудником есть хотя бы три из указанных признаков, считается, что между ними есть трудовые отношения.

Речь идет о следующих признаках:

человек лично выполняет работу;

работа выполняется под контролем работодателя;

не установлен конкретный объем работ, а работа постоянной;

человек соблюдает правила внутреннего трудового порядка;

рабочему предоставляют средства производства (оборудование, инструменты и т.п.);

систематическая выплата заработной платы;

установленный рабочий график;

возмещение расходов, связанных с выполнением работы.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным НБУ, украинский рынок труда в ближайшее время будет пребывать в достаточно статичном состоянии: не ожидается как резкого роста вакансий в основных секторах экономики, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания преимущественно негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых.

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