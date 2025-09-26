В Украине утвердили важный показатель, от которого зависит пенсия: как повлияет на выплаты

В августе размер средней зарплаты, которая учитывается для расчета пенсии в Украине, снизился на 640 гривен и достиг 19 813,71 гривен. От этого показателя будут зависеть выплаты украинцам, которые выйдут на пенсию в 2026-2028 годах, а также размер индексации.

Видео дня

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Согласно данным учреждения, хотя показатель средней зарплаты снижается уже второй месяц подряд в целом наблюдается тенденция к его росту – с начала года он увеличился более чем на 1153 гривны. Всего в 2025 году ПФУ утвердил следующие показатели:

январь – 18 660,32;

– 18 660,32; февраль – 18 589,38;

– 18 589,38; март – 19 430,52;

– 19 430,52; апрель – 19 856,19;

– 19 856,19; май – 20 355,40;

– 20 355,40; июнь – 22 336,81;

– 22 336,81; июль – 20 455,65;

– 20 455,65; август – 19 813,71.

Как это повлияет на будущие пенсии

Пенсии в Украине считают по формуле:

средняя зарплата за три предыдущих года * ваш стаж в годах * соотношение вашей зарплаты к средней * 1%

В 2025 году средняя зарплата за три предыдущих года (2022-2024) составляет 15 057,09 грн – именно на этом показателе базируется расчет размера пенсии. Но уже с в 2026-2028 годах средняя зарплата будет учитываться за три предыдущих года и включать в частности августовский показатель. Кроме того, от утвержденного размера зарплаты также зависит и другая составляющая формулы расчета пенсии – соотношение собственной зарплаты к средней.

Как это повлияет на индексацию

Размер пенсии повышают на определенный коэффициент ежегодно. Этот коэффициент считают путем добавления 50% инфляции за прошлый год и 50% среднего за три года роста зарплат. Чем выше темпы роста зарплат, тем выше будет индексация пенсий.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы, которые получают государственные социальные пособия, чтобы не потерять выплаты, обязаны пройти физическую идентификацию. Сделать это можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда, онлайн через Дію, во время видеоконференции или в зарубежных дипучреждениях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!