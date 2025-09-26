Украинцы могут потерять свои выплаты, если не сделают этого: ПФУ обратился к гражданам

Украинцы, которые получают государственные социальные пособия, чтобы не потерять выплаты, обязаны пройти физическую идентификацию. Сделать это можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда, онлайн через Дію, во время видеоконференции или в зарубежных дипучреждениях.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Отмечается, что это касается прежде всего тех, кто с начала полномасштабной войны не подавал заявлений на продление помощи, а также жителей территорий, где из-за боевых действий органы соцзащиты не могли обеспечить выплаты.

Кого коснется идентификация

лица, которые не имеют права на пенсию, но получают государственную помощь;

люди с инвалидностью;

получатели пособия по уходу;

лица с инвалидностью с детства;

дети с инвалидностью.

эти категории подпадают под действие правительственных постановлений № 695, № 765 и № 766, принятых в июне 2025 года, которые регламентируют порядок назначения и выплаты социальных пособий Пенсионным фондом.

Как пройти идентификацию

лично – в любом сервисном центре Пенсионного фонда независимо от места регистрации, предъявив паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

– в любом сервисном центре Пенсионного фонда независимо от места регистрации, предъявив паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. онлайн через Дія.Підпис (Дія ID) – в кабинете на портале электронных услуг ПФУ, используя квалифицированную электронную подпись.

– в кабинете на портале электронных услуг ПФУ, используя квалифицированную электронную подпись. видеоконференция – по предварительной регистрации через открытый сервис ПФУ "Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи".

– по предварительной регистрации через открытый сервис ПФУ "Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи". для украинцев за рубежом – через дипломатические учреждения Украины, которые подтверждают факт пребывания лица в живых и передают эти данные в территориальные органы ПФУ.

Что делать тем, кому выплаты уже прекратили

Получатели, которым в сентябре 2025 года приостановили начисление социальной помощи, должны обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и пакетом необходимых документов. Только после этого выплаты могут быть назначены или возобновлены.

Правительство также ввело экспериментальный проект – базовую социальную помощь вместо пяти отдельных видов выплат. Ее размер рассчитывают индивидуально, привязывая к базовой величине минимального дохода на одного человека в семье, которая сейчас составляет 4 500 гривен. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, правительство планирует сделать эту систему постоянной.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, до конца 2025 года общего повышения пенсий в Украине не будет, а индексация запланирована на 1 марта 2026 года. В то же время пенсии вырастут для тех, кто до конца года достигнет определенного возраста, благодаря возрастным доплатам, начисляемым со дня рождения.

