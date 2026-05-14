В Украине утвердили новые лимиты на денежные переводы: кого касаются и какими будут суммы

В Украине вводятся новые ограничения на денежные переводы без подтверждающих документов. Они затронут не всех, а только части предпринимателей: вновь созданных и неактивных физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. "ФОП") и юридических лиц. Лимиты будут постепенно ужесточаться. Стоит понимать, что для обычных граждан (физических лиц) ограничения на переводы остаются на прежнем уровне.

Видео дня

Изменения предусмотрены обновленным Меморандумом "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг". Его подписание состоялось 14 мая, сообщает Национальная ассоциация банков Украины.

"Меморандум является открытым документом, и банки могут присоединяться к нему добровольно. Ожидается, что большинство участников рынка присоединится к инициативе. По состоянию на сегодня (14 мая. – Ред.) документ подписали 25 поставщиков платежных услуг", – отметили в ассоциации.

Первый граничный порог вводится через три месяца с даты подписания меморандума, т.е. в августе. Второй (ужесточенный) – после 6 месяцев с момента подписания, т.е. в ноябре.

Лимиты на переводы для "ФОПов"

Для новых и неактивных ("спящих") физлиц-предпринимателей лимиты на переводы в августе-2026 будут следующими:

ФЛП 1 группы – до 600 тыс. грн в месяц;

ФЛП 2 и 3 группы – до 3 млн грн в месяц.

В ноябре-2026 суммы будут уменьшены до таких значений:

ФЛП 1 группы – до 400 тыс. грн в месяц;

ФЛП 2 и 3 группы – до 1 млн в месяц.

Сильнее всего изменения ощутят 2-3 группы предпринимателей. Их лимиты ужесточатся сразу втрое.

Суммы переводов для новых и "спящих" юрлиц

Лимит с августа-2026 – до 5 млн грн в месяц;

лимит с ноября-2026 – до 2 млн грн в месяц.

Важно, что само понятие "нового" предпринимателя, согласно постановлению Нацбанка № 65, может быть достаточно широким – от 6 до 12 месяцев существования в зависимости от внутренних правил банка.

Специалисты объясняют введение изменений борьбой со бизнес-схемами для минимизации налогообложения. В меморандуме, в частности, предусмотрено право клиента запросить увеличение лимита после подачи запрошенных банком документов и их рассмотрения.

Кроме того, зафиксирована договоренность банков об обмене информацией о подозрительных клиентах. При этом следует учитывать, признаки такой подозрительности банки определяют самостоятельно и не должны разглашать, согласно нормативам Нацбанка.

Также меморандум предусматривает активизацию борьбы с мошенниками. Противодействие будет с круглосуточным, однако с более активной фазой ночью.

Какие лимиты действуют для физических лиц

Лимиты на переводы для физлиц не были пересмотрены ни в сторону смягчения, ни в сторону ужесточения. Физические лица, которые не являются зарегистрированными волонтерами, без дополнительных справок о доходах могут за месяц осуществлять переводы:

не более 100 тыс. грн для большинства клиентов;

для большинства клиентов; не более 50 тыс. грн для клиентов, которых банк отнес к категории рисковых.

При этом лимиты не включают операции по переводу средств между двумя счетами, которые клиент открыл в одном банке. А при наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный лимит, банки будут осуществлять переводы в пределах подтвержденного дохода.

Как сообщал OBOZ.UA, также Украину готовят к вступлению в зону платежей в евро. Банкир объяснил, что будет с банковской тайной и заменят ли гривню.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!