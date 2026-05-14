Украину готовят к зоне платежей в евро: что будет с банковской тайной и заменят ли гривню
В Украине планируется внедрить европейские финансовые правила. Речь идет в частности о подготовке присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA), что уже вызвало дискуссии относительно банковской тайны и усиления контроля за счетами граждан. В то же время в банках отмечают: речь идет прежде всего об адаптации украинских правил к стандартам ЕС, а не о тотальном контроле за клиентами банков. Также это не будет означать перехода страны на евровалюту – изменения затронут чисто банковские платежи.
Обновление норм предусматривает законопроект № 14327-д, который готовится к рассмотрению в Верховной Раде в первом чтении. Как пояснила OBOZ.UA ведущий эксперт по финансовому мониторингу Глобус Банка Марина Павленко, таким образом финмониторинг постепенно будет переходить к риск-ориентированной модели.
То есть банки будут обращать внимание не только на суммы операций, пояснила специалистка. Прежде всего финучреждения будет интересовать нетипичность транзакций, их соответствие финансовому профилю клиента и происхождение средств.
Что будет в "реестре счетов"
Одним из самых обсуждаемых положений законопроекта стало создание единого государственного реестра счетов и индивидуальных сейфов физических лиц. Банкира отмечает, что в таком реестре будет содержаться только базовая информация, а именно:
- номер счета в формате IBAN;
- название банка;
- данные владельца счета;
- информация о пользовании банковским сейфом.
В то же время в реестр не будут передавать данные о:
- остатках средств на счетах;
- движении средств;
- содержимом сейфов.
"Речь идет не об открытии банковской тайны в ее классическом понимании, а о систематизации базовых данных о наличии счетов и сейфов, – объяснила Марина Павленко и добавила, что подобные механизмы уже работают во многих странах ЕС и являются частью современной финансовой инфраструктуры.
Отдельные дискуссии вызвал вопрос доступа правоохранительных органов к такому реестру. В законопроекте предусмотрено, что прямой доступ правоохранителей к реестру должен заработать только на финальном этапе евроинтеграции – не ранее чем за шесть месяцев до получения Украиной статуса государства-члена ЕС. Речь идет, в частности, об участии:
- СБУ;
- Нацполиции;
- НАБУ;
- ГБР;
- других уполномоченных органов.
Как объясняет эксперт, финансовый мониторинг не занимается расследованием преступлений. Его задача – выявление подозрительных финансовых операций и передача информации органам, которые уже имеют соответствующие полномочия. В банке отмечают, что такая модель нужна прежде всего для борьбы с финансированием терроризма, обходом санкций, легализацией преступных средств и тому подобное.
Будут ли массово блокировать счета
По словам Павленко, для большинства клиентов банков новая модель финмониторинга не должна создать дополнительных проблем. Банки анализируют не каждый бытовой платеж, а прежде всего операции, которые выглядят нетипичными или рисковыми. При этом учитывается:
- регулярность операций;
- источники поступлений;
- количество контрагентов;
- назначение платежей;
- соответствие транзакций финансовому профилю клиента.
Именно поэтому небольшие суммы могут вызвать дополнительные вопросы, если операции имеют признаки рискованности. Чтобы избежать временной блокировки счетов или дополнительных проверок, в банке советуют:
- использовать личные карты только по их прямому назначению;
- не принимать на личные счета регулярные платежи за предпринимательскую деятельность;
- корректно указывать назначение платежей;
- избегать большого количества мелких переводов от незнакомых лиц;
- иметь документы, подтверждающие происхождение средств в случае крупных поступлений.
"Лучший способ избежать проблем с финмониторингом – это прозрачность. Если клиент может логично объяснить свои операции, пользуется счетом по назначению и при необходимости готов подтвердить происхождение средств, то ужесточение стандартов финмониторинга не представляет для него угрозы", – подытожила Павленко.
Украина не будет переходить на евро
Как уже объяснял вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов, об отказе от гривни и переходе на евровалюту в законопроекте вообще речь не идет. А скупать валюту, надеясь запастись ею перед изменениями, не стоит.
"Точно речь не идет об отказе от гривни. Следовательно, гражданам не стоит нервничать, скупая евро", – пояснил банкир.
Также не ожидают отказа Украины от гривни ради евро и аналитики "Минфина", которые объясняли: в таком случае страна потеряет возможность самостоятельно проводить процентную политику. Кроме того, отказ от гривни сделает невозможным осуществление независимой курсовой политики.
