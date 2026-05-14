Украину готовят к зоне платежей в евро: что будет с банковской тайной и заменят ли гривню

В Украине планируется внедрить европейские финансовые правила. Речь идет в частности о подготовке присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA), что уже вызвало дискуссии относительно банковской тайны и усиления контроля за счетами граждан. В то же время в банках отмечают: речь идет прежде всего об адаптации украинских правил к стандартам ЕС, а не о тотальном контроле за клиентами банков. Также это не будет означать перехода страны на евровалюту – изменения затронут чисто банковские платежи.

Обновление норм предусматривает законопроект № 14327-д, который готовится к рассмотрению в Верховной Раде в первом чтении. Как пояснила OBOZ.UA ведущий эксперт по финансовому мониторингу Глобус Банка Марина Павленко, таким образом финмониторинг постепенно будет переходить к риск-ориентированной модели.

То есть банки будут обращать внимание не только на суммы операций, пояснила специалистка. Прежде всего финучреждения будет интересовать нетипичность транзакций, их соответствие финансовому профилю клиента и происхождение средств.

Что будет в "реестре счетов"

Одним из самых обсуждаемых положений законопроекта стало создание единого государственного реестра счетов и индивидуальных сейфов физических лиц. Банкира отмечает, что в таком реестре будет содержаться только базовая информация, а именно:

номер счета в формате IBAN;

название банка;

данные владельца счета;

информация о пользовании банковским сейфом.

В то же время в реестр не будут передавать данные о:

остатках средств на счетах;

движении средств;

содержимом сейфов.

"Речь идет не об открытии банковской тайны в ее классическом понимании, а о систематизации базовых данных о наличии счетов и сейфов, – объяснила Марина Павленко и добавила, что подобные механизмы уже работают во многих странах ЕС и являются частью современной финансовой инфраструктуры.

Отдельные дискуссии вызвал вопрос доступа правоохранительных органов к такому реестру. В законопроекте предусмотрено, что прямой доступ правоохранителей к реестру должен заработать только на финальном этапе евроинтеграции – не ранее чем за шесть месяцев до получения Украиной статуса государства-члена ЕС. Речь идет, в частности, об участии:

СБУ;

Нацполиции;

НАБУ;

ГБР;

других уполномоченных органов.

Как объясняет эксперт, финансовый мониторинг не занимается расследованием преступлений. Его задача – выявление подозрительных финансовых операций и передача информации органам, которые уже имеют соответствующие полномочия. В банке отмечают, что такая модель нужна прежде всего для борьбы с финансированием терроризма, обходом санкций, легализацией преступных средств и тому подобное.

Будут ли массово блокировать счета

По словам Павленко, для большинства клиентов банков новая модель финмониторинга не должна создать дополнительных проблем. Банки анализируют не каждый бытовой платеж, а прежде всего операции, которые выглядят нетипичными или рисковыми. При этом учитывается:

регулярность операций;

источники поступлений;

количество контрагентов;

назначение платежей;

соответствие транзакций финансовому профилю клиента.

Именно поэтому небольшие суммы могут вызвать дополнительные вопросы, если операции имеют признаки рискованности. Чтобы избежать временной блокировки счетов или дополнительных проверок, в банке советуют:

использовать личные карты только по их прямому назначению;

не принимать на личные счета регулярные платежи за предпринимательскую деятельность;

корректно указывать назначение платежей;

избегать большого количества мелких переводов от незнакомых лиц;

иметь документы, подтверждающие происхождение средств в случае крупных поступлений.

"Лучший способ избежать проблем с финмониторингом – это прозрачность. Если клиент может логично объяснить свои операции, пользуется счетом по назначению и при необходимости готов подтвердить происхождение средств, то ужесточение стандартов финмониторинга не представляет для него угрозы", – подытожила Павленко.

Украина не будет переходить на евро

Как уже объяснял вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов, об отказе от гривни и переходе на евровалюту в законопроекте вообще речь не идет. А скупать валюту, надеясь запастись ею перед изменениями, не стоит.

"Точно речь не идет об отказе от гривни. Следовательно, гражданам не стоит нервничать, скупая евро", – пояснил банкир.

Также не ожидают отказа Украины от гривни ради евро и аналитики "Минфина", которые объясняли: в таком случае страна потеряет возможность самостоятельно проводить процентную политику. Кроме того, отказ от гривни сделает невозможным осуществление независимой курсовой политики.

