В Украине «устранили» дефицит яблок: покупателям обещают цены ниже, чем в прошлом году

Нынешний садоводческий сезон имеет все шансы порадовать украинских аграриев. Даже несмотря на неутешительные прогнозы после весенних заморозков и ухудшение условий для опыления из-за дождей, показатели валового сбора яблок могут превысить прошлогодние, а цены на эти фрукты, соответственно, упадут.

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Так считает руководитель компании-экспортера Владимир Гуржий. Как сообщает AgroTimes, по его словам, в настоящее время состояние садов лучше, чем в предыдущем сезоне.

"На данный момент я оцениваю новый сезон исключительно позитивно. Сегодня все указывает на то, что урожай должен быть хорошим. Он должен быть больше, чем в прошлом году", – уверен эксперт.

На этом фоне он призвал воздерживаться от пессимистических оценок, которые традиционно появляются на рынке еще до начала уборочной кампании.

Как новый урожай повлияет на цены

Более значительный объем продукции может изменить конъюнктуру рынка и усилить давление на отпускные цены производителей. Этому способствуют несколько факторов:

отсутствие инструментов регулирования – украинский рынок пока не располагает достаточными механизмами для изъятия избыточных объемов яблок со свежего рынка;

украинский рынок пока не располагает достаточными механизмами для изъятия избыточных объемов яблок со свежего рынка; изменение ситуации в перерабатывающей сфере – в прошлом году высокие цены на яблочный концентрат поддерживали стабильный спрос на техническое яблоко. Сейчас ситуация иная – перерабатывающие предприятия уже работают со значительными запасами продукции.

"Садовый апокалипсис" отменяется?

Ранее заведующая селекционно-технологическим отделом Института садоводства НААН Елена Кищак прогнозировала, что весенние заморозки и погодные аномалии существенно ударят по урожаю фруктов в Украине. По её словам, больше всего пострадают косточковые культуры, которые рано зацвели из-за аномально тёплого марта:

абрикосы;

персики;

черешня;

вишни;

сливы;

алича;

кизил.

В то же время ситуация с яблоками и грушами пока выглядит более стабильной. Эти культуры массово зацвели уже после окончания волн заморозков, поэтому негативное влияние холода было значительно слабее.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине значительно снизилась стоимость вишни нового урожая – главным образом из-за сезонного увеличения предложения. Фермеры и частные садоводы со всех регионов Украины массово везут большие партии ягоды на рынок.

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