Стоимость вишни резко изменились: сколько она теперь стоит
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В Украине значительно снизилась стоимость вишни нового урожая. Благодаря активному сбору плодов в садах по всей стране цена упала на 23% до 60–110 грн за кг.
Об этом сообщает издание Agroweek. По последним данным мониторинга, стоимость вишни на главном оптовом рынке "Столичный" упала сразу на 23,08%. В настоящее время ценовой диапазон на свежую ягоду колеблется в пределах 60–110 грн/кг.
Текущая ситуация на рынке:
- Минимальная цена: от 60 грн/кг (самые доступные предложения);
- Средняя стоимость: держится на уровне около 100 грн/кг;
- Максимальная цена: достигает примерно 110 грн/кг.
Такое падение цен спровоцировало активный рост спроса со стороны розничных покупателей, что позволяет продавцам быстрее реализовывать свежий товар.
Главный фактор удешевления — сезонное увеличение предложения. Фермеры и частные садоводы из всех регионов Украины массово поставляют на рынок крупные партии ягод. Поскольку предложение в настоящее время превышает спрос, а ягода является скоропортящимся товаром, продавцы вынуждены снижать цены, чтобы избежать потери качества.
Кроме того, на рынок оказывает давление высокая конкуренция между поставщиками, которые активно пополняют как оптовые площадки, так и розничные сети.
Аграрные экономисты прогнозируют, что при сохранении нынешних объемов сбора цены в ближайшее время стабилизируются или даже немного снизятся. Умеренные цены будут держаться до тех пор, пока будет продолжаться пик сбора и активные поставки ягод из садов.
Как уже сообщал OBOZ.UA, украинский потребитель всё чаще замечает, что отечественные товары на полках магазинов стоят дороже импортных, в частности польских. Разница в ценах связана с тяжелыми условиями, в которых находятся отечественные производители из-за войны.
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