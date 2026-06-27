Стоимость вишни резко изменились: сколько она теперь стоит

В Украине значительно снизилась стоимость вишни нового урожая. Благодаря активному сбору плодов в садах по всей стране цена упала на 23% до 60–110 грн за кг.

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Об этом сообщает издание Agroweek. По последним данным мониторинга, стоимость вишни на главном оптовом рынке "Столичный" упала сразу на 23,08%. В настоящее время ценовой диапазон на свежую ягоду колеблется в пределах 60–110 грн/кг.

Текущая ситуация на рынке:

Минимальная цена: от 60 грн/кг (самые доступные предложения);

Средняя стоимость: держится на уровне около 100 грн/кг;

Максимальная цена: достигает примерно 110 грн/кг.

Такое падение цен спровоцировало активный рост спроса со стороны розничных покупателей, что позволяет продавцам быстрее реализовывать свежий товар.

Главный фактор удешевления — сезонное увеличение предложения. Фермеры и частные садоводы из всех регионов Украины массово поставляют на рынок крупные партии ягод. Поскольку предложение в настоящее время превышает спрос, а ягода является скоропортящимся товаром, продавцы вынуждены снижать цены, чтобы избежать потери качества.

Кроме того, на рынок оказывает давление высокая конкуренция между поставщиками, которые активно пополняют как оптовые площадки, так и розничные сети.

Аграрные экономисты прогнозируют, что при сохранении нынешних объемов сбора цены в ближайшее время стабилизируются или даже немного снизятся. Умеренные цены будут держаться до тех пор, пока будет продолжаться пик сбора и активные поставки ягод из садов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинский потребитель всё чаще замечает, что отечественные товары на полках магазинов стоят дороже импортных, в частности польских. Разница в ценах связана с тяжелыми условиями, в которых находятся отечественные производители из-за войны.

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