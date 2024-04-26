В Украине упала цена на один из популярных овощей: какая стоимость

Украинские тепличные томаты на этой неделе заметно подешевели из-за увеличения предложения и снижения спроса, вызванных сезонными факторами. Цены на местный и импортный томат Цены на местный и импортный томат за неделю снизились в среднем на 20% и 16%, однако местный продукт остается на 34% дороже по сравнению с апрелем 2023 года.

Об удешевлении сообщают аналитики EastFruit. По их словам, это произошло из-за увеличения предложения по местным теплицам в связи с сезонным повышением производства, в то время как спрос на эту продукцию уменьшился.

Представители украинских тепличных комплексов также отметили, что спрос на их продукцию практически отсутствует, в то время как предложение местных томатов значительно возросло. В таких условиях производители вынуждены были снизить цены. Таким образом, основные продажи местного томата осуществляются по ценам от 90 до 120 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем на прошлой неделе.

Также на украинском рынке присутствуют томаты из Турции. Хотя предложение импортных томатов оставалось небольшим, снижение спроса заставило продавцов также снижать цены на турецкий томат. К концу недели цены на импортный томат составляли в среднем 75 грн/кг, что на 16% дешевле, чем на предыдущей неделе.

Стоит отметить, что сейчас местный томат в Украине продается в среднем на 34% дороже, чем в конце апреля 2023 года. Большинство участников рынка склонны считать, что ценовой тренд на понижение останется в течение следующей недели.

Цены на помидоры в супермаркетах

Между тем, в крупных сетях супермаркетов помидоры продают в среднем по 86,94 грн/кг. В частности:

Varus – 89,90 грн/кг;

Сильпо – 89,99 грн/кг;

АТБ – 79,89 грн/кг;

Фора – 89 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, перед Пасхой цены на яйца могут незначительно вырасти, но это не повлияет на общую ценовую ситуацию из-за достаточного предложения. Торговые сети не ожидают значительного удорожания, поскольку предложение яиц достаточно для удовлетворения спроса перед праздником.

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