В Украине уменьшилось количество мошенничеств: в каких областях до сих пор тревожная статистика

В 2025 году количество мошенничеств в Украине уменьшилось в 1,5 раза, больше всего производств открыто в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях. В то же время только каждое пятое уголовное производство доходит до суда.

Об этом сообщают аналитики Опендабот. По данным Генеральной прокуратуры, за первые восемь месяцев года открыто более 35 тысяч дел по статье 190 Уголовного кодекса.

Это в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года, однако все еще в 1,8 раза больше, чем в довоенном 2021-м. Пик преступлений этого типа пришелся на 2023 год, когда было зарегистрировано рекордные 82 тысячи производств. Тогда в среднем в месяц открывалось около 7 тысяч дел, а с мая по август этот показатель достигал более 8 тысяч.

Уже в 2024-м статистика начала снижаться, а в 2025 году темпы падения стали еще более ощутимыми: ежемесячно регистрируется около 4,5 тысяч новых производств. То есть уровень мошенничеств сократился почти вдвое относительно пикового года.

Сколько дел доходит до суда

Несмотря на большое количество открытых производств, лишь часть из них заканчивается рассмотрением в суде. В 2025 году подозрение объявили в 9 тысячах дел, а до суда дошло 7,6 тысяч, то есть лишь 21% от общего количества. Для сравнения:

в 2021 году этот показатель составлял 30%;

этот показатель составлял в 2022–2023 годах — только 18%.

Поэтому нынешний год демонстрирует некоторое восстановление эффективности, но до довоенных показателей еще далеко. Больше всего мошенничеств в 2025 году зафиксировано в крупных городах и промышленных регионах:

Киев – 4 882 дела;

– 4 882 дела; Днепропетровская область – 3 511;

– 3 511; Харьковская область – 2 671.

Меньше всего производств — на Ивано-Франковщине (около 700). При этом динамика по регионам существенно отличается. Например:

в Днепропетровской и Черновицкой областях количество дел уменьшилось более чем на 40%;

и количество дел уменьшилось более чем на в Хмельницкой области сокращение минимальное – только 1%;

сокращение минимальное – только на Житомирщине по сравнению с 2021 годом мошенничеств стало более чем в 4 раза больше;

по сравнению с 2021 годом мошенничеств стало более чем в на Закарпатье – в три раза.

В целом количество мошеннических производств в 2025 году снизилось на треть по сравнению с прошлым годом. В то же время уровень этих преступлений все еще превышает довоенный, а процент дел, которые реально доходят до суда, остается невысоким.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине возросла активность мошенников, которые собирают средства, выдавая себя за волонтеров, военных и т.д. Они воруют деньги у граждан под видом сборов средств для Вооруженных сил Украины, раненых защитников и на гуманитарную помощь.

