Украинцев атакуют волонтеры-мошенники: как не "подарить" деньги преступникам

В Украине возросла активность мошенников, собирающих средства, выдавая себя за волонтеров, военных и тому подобное. Они воруют деньги у граждан под видом сборов средств для Вооруженных сил Украины, раненых защитников и на гуманитарную помощь.

Видео дня

Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины. "С началом полномасштабного вторжения выросла волна волонтерства. В то же время в соцсетях и мессенджерах активизировались и мошенники, которые маскируются под военных, настоящих волонтеров и т.д., собирают средства якобы для ВСУ или раненых бойцов и присваивают их", – говорится в сообщении.

Как действуют мошенники

Воруют тексты публикаций в соцсетях, фото настоящих волонтеров.

Создают фейковые аккаунты.

Указывают свои счета для сборов.

Используют манипулятивные тексты с целью эмоционального давления.

Признаки "фейкового волонтера"

Отсутствие четких данных о сборе.

Отсутствие отчетов – они не предоставляют фото, видео или подтверждающие документы.

Текст наполнен эмоциональными манипуляциями без фактов, а некоторые буквы заменены с кириллицы на латиницу – чтобы избежать блокировки.

Как проверить сбор средств

Попросите отчеты за предыдущие сборы.

Узнайте больше о волонтерах: сотрудничают ли они с публичными лицами, есть ли у них награды за помощь, отзывы о деятельности.

Проверьте фото и скриншоты документов под сбором через сервис поиска изображений в гугле.

Проверьте подлинность удостоверения волонтера.

Разоблачили мошенника-волонтера

В частности в мошенничестве заподозрили 41-летнего руководителя одного из благотворительных фондов на Львовщине, который собирал средства на "для ВСУ", а затем их присваивал. В 2023-2025 годах он убедил украинцев через мессенджеры перевести на свои банковские карты почти 1,3 млн грн. Деньги он якобы собирал на:

тепловизионные прицелы;

квадрокоптеры;

семь автомобилей для ВСУ.

Сейчас удалось установить личности не менее 5 пострадавших – среди них есть военнослужащие ВСУ и волонтер.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине активизировались мошенники, выдающие себя за представителей мобильного оператора. Они предлагают реальным абонентам подключить "дополнительные услуги" или лучшую связь, а затем переносят их мобильные номера на собственные sim-карты и воруют деньги с банковских аккаунтов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!