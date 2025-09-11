В Украине у беглого экс-министра обнаружили бизнес в оккупации: СБУ объявило подозрение

Бывшему министру доходов и сборов Украины Александру Клименко сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Его компании ведут добывающий бизнес на временно оккупированных территориях.

Видео дня

Как сообщили в Службе безопасности Украины, о подозрении экс-чиновнику времен Виктора Януковича объявили заочно, поскольку после Революции достоинства он бежал в Россию, где и скрывается поныне. Несмотря на это, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Бизнес Клименко в оккупации

После побега в РФ Клименко основал в Москве финансово-промышленную группу, которая получает доходы с добывающей отрасли ВОТ. В 2024 году в состав компании включили захваченную шахту "Белореченская", расположенную в одноименном пгт в Лутугинском районе. Это одно из крупнейших в Украине предприятий по добыче антрацита – самой качественной разновидности каменного угля.

Для этого экс-министр начал сотрудничество с оккупантами Луганщины. Его сообщник заключил с оккупационным "министром топлива, энергетики и угольной промышленности" так называемой "ЛНР" соглашение, согласно условиям которого:

шахта переходила в аренду с последующим выкупом ;

; компании экс-министра передали и два вспомогательных предприятия.

После этого фигуранты получили в федеральном агентстве по недропользованию России лицензию на разработку угольных пластов шахты. Для этого Александру Клименко пришлось задействовать личные связи в правительстве страны-агрессора и оккупационной администрации РФ на Луганщине.

Поскольку большая часть полученных доходов тратится на спонсирование вражеского войска (в виде уплаты налогов в бюджет РФ), Клименко и его сообщнику сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 УКУ). Максимальное наказание по этому обвинению достигает 10-12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинские правоохранители объявили российскому миллиардеру Евгению Гинеру о подозрении в поставках электроэнергии для Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) и Черноморского флота РФ во временно оккупированном Крыму. В целом его компания заключила не менее 20 договоров общей стоимостью более 206 млн российских рублей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!