Поставлял электроэнергию в оккупированный Крым: в Украине сообщили о подозрении российскому олигарху

Украинские правоохранители объявили известному российскому предпринимателю подозрение в поставках электроэнергии для Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) и Черноморского флота РФ во временно оккупированном Крыму. Имя предпринимателя не указано, но отмечается, что он – президент футбольного клуба ЦСКА (Москва), должность которого сейчас занимает Евгений Гинер.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины. Отмечается, что Гинеру вменяют финансирование действий, направленных на насильственную смену и свержение конституционного строя, захват государственной власти, а также изменение границ территории и государственной границы Украины (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 110-2 УК Украины), за что ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Подробности

В ходе следствия удалось установить, что во время оккупации Крыма в Херсоне формально перерегистрировали подконтрольное бизнесмену энергоснабжающее предприятие. Соответственно, в Севастополе создали "филиал" компании (с регистрацией в так называемых госорганах РФ), через который в 2015-2016 годах поставляли электроэнергию оккупационным администрациям и силовым структурам РФ:

ФСБ;

Черноморскому флоту;

"правительству Севастополя";

нелегитимным судам полуострова;

прокуратуре;

"МВД";

таможне;

налоговым органам.

Всего было заключено не менее 20 договоров общей стоимостью более 206 млн российских рублей (более 79 млн грн по тогдашнему курсу). Таким образом, действия Гинера способствовали утверждению и функционированию незаконной власти РФ на украинской территории.

Кроме него, о подозрениях сообщили четырем другим лицам, которых он привлек к работе. Один из них уже получил обвинительный приговор, вступивший в законную силу.

Другие преступления Евгения Гинера

Ранее Евгению Гинеру объявили подозрения и в других преступлениях. В частности, в содействии Кремлю в решении и ведении войны против Украины.

Как владелец российского АО "Конструкторское бюро автоматических линий им. Л. Н. Кошкина", после 24 февраля 2022 года он приказал обеспечить бесперебойные поставки патронов для оккупационных войск. Эта их продукция до сих пор поставляется подразделениям Вооруженных сил РФ, которые воюют против Украины.

Кроме того, он создал искусственную энергозависимость украинского полуострова от страны-агрессора. В 2019-м Гинер построил в оккупированных Севастополе и Симферополе две теплоэлектростанции, которые подключил к электросетям РФ:

Балаклавскую (Севастопольская ПГУ-ТЭС);

Таврическую (Симферопольская ПГУ-ТЭС).

Следует отметить, что через ряд аффилированных коммерческих структур Евгений Гинер владеет в Украине рядом гостиниц, металлургических заводов и торговых центров. Также он является одним из бенефициаров группы компаний VS Energy International Ukraine, в которую входят "Кировоградоблэнерго", "Ривнеоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Херсоноблэнерго" и "Севастопольэнерго". Поэтому Высший антикоррупционный суд рассматривает иск о конфискации его имущества в доход Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал о национализации PIN Bank – государство стало владельцем 88,89% его уставного капитала, которым до того владело АО "Первый инвестиционный банк", контролируемое Евгением Гинером. Банк при этом не закрылся и до сих пор остается на балансе государства.

