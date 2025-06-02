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В Украине существенно переписали цены на яйца: сколько теперь стоит десяток

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
10,7 т.
В Украине существенно переписали цены на яйца

В Украине заметно подешевели нефасованные куриные яйца категории С1. Вечером 1июня крупные сети супермаркетов продавали их в среднем по 4,81 грн/штука (48,1 грн/десяток), что сразу на 0,69 грн/штука (6,9 грн/десяток) дешевле, чем было в середине мая. При этом удешевление было ожидаемым – в экспертной среде прогнозировали, что с потеплением цены пойдут вниз.

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В целом же, согласно мониторингу OBOZ.UA, в отдельных сетях такие яйца можно было купить по 4,35-5,7 грн/штука (43,5-57 грн/десяток). В частности, в:

  • Auchan – 4,59 грн/шт. (45,9 грн/десяток);
Сколько стоят яйца в Auchan
  • Novus – 4,35 грн/шт. (43,5 грн/десяток);
Стоимость яиц в Novus
  • "МегаМаркет" – 5,7 грн/шт. (57 грн/десяток);
Сколько стоят яйца в МегаМаркет
  • "ЕКОмаркет" – 4,59 грн/шт. (45,9 грн/десяток).
В Украине заметно подешевели яйца

Как изменились цены на яйца

  • По сравнению с серединой мая нефасованные яйца подешевели сразу на 0,69 грн/штука (6,9 грн/десяток).

Тогда они стоили 5,5 грн/штука (55 грн/десяток).

Удешевление – 1,14 грн/штука (11,4 грн/десяток).

  • По сравнению с началом апреля стоимость яиц снизилась на 1,44 грн/штука (14,4 грн/десяток).

Тогда они стоили 6,25 грн (62,5 грн/десяток).

Снижение цен на яйца ожидалось

В целом же, текущее удешевление было ожидаемым. В экспертной среде прогнозировали, что с наступлением тепла цены пойдут вниз.

"Цены на яйца пока не достигли существенного снижения. Однако оно состоится с наступлением тепла", – сообщали ранее в Ukrainian Agribusiness Club.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ощутимо выросли цены на говядину. Вечером 31 мая крупные сети супермаркетов продавали, в частности, гуляш в среднем по 346 грн/кг, что почти на 10 грн превышает среднюю цену апреля.

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