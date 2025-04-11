Цены на яйца резко переписали: как в Украине изменили стоимость десятка

В Украине существенно подорожали куриные яйца. По официальным данным, за год – с марта-2024 по март-2025 – их стоимость увеличилась сразу на 44,7%. В то же время, со средины марта по 10 апреля 2025 года цена на нефасованные яйца выросла сразу на 11 коп. (1,1 грн/десяток).

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Так, согласно мониторингу OBOZ.UA, в крупных сетях супермаркетов небрендированные, продающиеся поштучно яйца 10 апреля стоили 5,95 грн (5,95 грн/десяток). При этом в отдельных сетях их можно было купить по 5,7-7,9 грн. В частности, в:

Auchan – 5,2 грн/шт. (52 грн/десяток);

Novus – 5,49 грн/шт. (54,9 грн/десяток);

"МегаМаркет" – 6,2 грн/шт. (62 грн/десяток);

"ЭКОмаркет" – 6,9 грн/шт. (69 грн/десяток).

В то же время, по данным "Минфина", фасованные яйца марки "Ясенсвит" украинские супермаркеты продавали в среднем по 73,5 грн/десяток. Это на 3,3 грн выше цены середины марта 2025 года.

В целом крупные сети выставили цены в пределах 70,89-78,2 грн/десяток. В частности:

Auchan – 71,4 грн/десяток;

Novus – 70,89 грн/десяток;

Megamarket – 78,2 грн/десяток.

Почему в Украине подорожали яйца

В целом же, последнее удорожание связано с приближающейся Пасхой, которую в 2025 году празднуют 20 апреля, рассказали в Ukrainian Agribusiness Club. Там отметили: в канун праздника "сысокий спрос будет держать цены на яйца на таком же уровне".

В свою очередь, заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук ранее отмечал: также на цену яиц влияли другие факторы. В частности:

подорожавшие в последнее время корма для кур;

высокая стоимость содержания птицы в зимний период – из-за трат на обогрев помещений.

Впрочем, аналитики утверждают: после Пасхи яйца в Украине подешевеют. Причем значительно.

"Уже в мае, после праздников, предложение яиц на рынке увеличится за счет продукции из хозяйств населения. Что приведет к снижению цен на прилавках примерно на 25%", – рассказали в Ukrainian Agribusiness Club.

Удешевления ожидает и Марчук. При этом он не исключает, что стоимость яиц снизится еще больше – на около 30%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время мировые цены на сахар снизились. Среднее значение Индекса цен на этот продукт Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО – Food and Agriculture Organization, FAO) составило в марте 116,9 пункта, что на 1,6 пункта (1,4%) ниже уровня февраля. Среди причин – ослабление спроса.

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