В Украине существенно переписали цены на мясо: сколько теперь стоит говядина

В Украине ощутимо выросли цены на говядину. Вечером 31 мая крупные сети супермаркетов продавали, в частности, гуляш в среднем по 346 грн/кг, что почти на 10 грн превышает среднюю цену апреля.

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В целом же, по данным "Минфина", отдельные сети супермаркетов выставили ценына уровне 313,09-375 грн/кг. В частности:

Auchan – 349,9 грн/кг;

Metro – 313,09 грн/кг;

Megamarket – 375 грн/кг.

Подорожали и ребра. Их стоимость увеличилась почти на 23 грн – до средних 216,95 грн/кг. В отдельных супермаркетах они стоили:

Auchan – 234,9 грн/кг;

Megamarket – 199 грн/кг.

В свою очередь, аналитики Ukrainian Agribusiness Club выделили несколько причин удорожания говядины. По их данным, это стало результатом:

Сокращения поголовья крупного рогатого скота.

Влияния стоимости свинины.

Последняя же также подорожала. В конце мая крупные сети супермаркетов продавали, в частности, ошеек в среднем по 330,25 грн/кг, что почти на 30 грн превышает среднюю цену апреля. При этом в Ukrainian Agribusiness Club считают, что снижаться стоимость свинины в ближайшее время не будет.

Вместе с тем: на высокие цены повлияло сокращение внутреннего предложения. Оно же, в свою очередь, стало результатом "уменьшения поголовья свиней на 11% по сравнению с прошлым годом".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Госстата, в Украине существенно подорожали куриные яйца. За год – с апреля-2024 по апрель-2025 – их стоимость увеличилась сразу на 74,6%.

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