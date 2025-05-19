В Украине резко переписали цены на яйца: сколько теперь стоит десяток

В Украине существенно подорожали куриные яйца. По официальным данным, за год – с апреля-2024 по апрель-2025 – их стоимость увеличилась сразу на 74,6%.

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В месячном же разрезе, по данным Госстата, яйца подешевели. Снижение цены составило 2,5%.

В то же время, по мониторингу OBOZ.UA, с начала апреля до 18 мая 2025 года цена на нефасованные яйца также снизилась – на 0,75 грн/штука (7,5 грн/десяток). Так, в крупных сетях супермаркетов небрендированные яйца, продаваемые поштучно, стоили 5,5 грн/штука (55 грн/десяток).

При этом в отдельных сетях их можно было купить по 4,6-6,9 грн. В частности, в:

Auchan – 4,6 грн/шт. (46 грн/десяток);

Novus – 4,49 грн/шт. (44,9 грн/десяток);

"МегаМаркет" – 6 грн/шт. (60 грн/десяток);

"ЕКОмаркет" – 6,9 грн/шт. (69 грн/десяток).

В целом же, последнее удешевление было ожидаемым. В экспертной среде прогнозировали, что после Пасхи (20 апреля) стоимость продукта пойдет вниз.

Кроме того, подчеркивали в Ukrainian Agribusiness Club, на стоимость продукта повлияет и увеличение его предложения. Ведь на рынок должна выйти продукция из частных хозяйств.

"Уже в мае, после праздников, предложение яиц на рынке увеличится за счет продукции из хозяйств населения. Что в свою очередь приведет к снижению цен на прилавках", – отмечали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в сети распространяется видео, как украинка закупила продуктов на неделю на двух взрослых человек на 1 500 грн. Среди покупок – овощи, сладости, сыр, мясные продукты и т.д. Впрочем, не все оказались довольны таким подходом – распространяются и критические замечания касательно реальности растянуть купленное на неделю, а также к самому выбору продуктов.

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