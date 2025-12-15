Цены на яйца в Украине вырастут перед праздниками: сколько будет стоить десяток

В течение всего года куриные яйца в Украине существенно подорожали, а перед праздниками цены продолжили расти. Эксперты прогнозируют, что в начале 2026 года яйца могут подорожать еще на 10-15% из-за сезонности, инфляции и роста затрат производителей.

Об этом рассказал экономист Владимир Чиж в комментарии СМИ. По его словам, в январе средняя цена десятка куриных яиц составляла около 49,4 грн.

Однако возвращение к таким показателям в ближайшем будущем он считает маловероятным. По словам специалиста, рынок уже адаптировался к новым расходам, а яйца остаются одним из самых чувствительных к изменениям продуктов.

Экономист прогнозирует, что в начале 2026 года стоимость яиц в супермаркетах может вырасти еще на 10-15%. Такой сценарий возможен в случае усложнения условий содержания птицы или дальнейшего роста производственных затрат. "Яйца относятся к наиболее волатильным группам ежедневных продуктов, любые изменения в себестоимости мгновенно отражаются на ценниках", – объясняет Чиж.

Весомую роль в формировании цены играет сезонный фактор. В холодное время года яйценоскость кур традиционно снижается, что сокращает предложение на рынке. При стабильном или повышенном спросе это автоматически толкает цены вверх. Именно поэтому в конце года и зимой украинцы чаще всего сталкиваются с очередным подорожанием яиц.

Дополнительное давление на стоимость продукта в 2025 году создали и другие факторы. Среди них – подорожание кормов для птицы, рост тарифов на электроэнергию, увеличение логистических расходов и общий инфляционный фон в экономике. Все эти составляющие закладываются в конечную цену, которую видит потребитель на полке магазина.

Эксперты сходятся во мнении, что супермаркеты уже закладывают в ценники ожидаемый рост расходов в начале нового года. Поэтому даже после завершения праздничного ажиотажа существенного снижения цен ждать не стоит, ведь рынок готовится к новому этапу подорожания базового продукта.

В то же время, по мониторингу OBOZ.UA, с начала ноября цена на нефасованные яйца (категории С1) выросла на 0,03 грн/штука (0,3 грн/десяток). В конце месяца крупные сети супермаркетов продавали их в среднем по 6,33 грн/штука (63,33 грн/десяток). А в начале декабря стоимость выросла на 0,50 грн/штука. В частности:

Auchan – 6,70 грн/шт. (67 грн/десяток);

Novus – 6,79 грн/шт. (67,90 грн/десяток);

МегаМаркет – 6 грн/шт. (75 грн/десяток).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, перед новогодними праздниками в Украине резко вырос спрос на тепличные помидоры, что привело к подорожанию импортной турецкой продукции в среднем на 10%. Из-за завершения сезона отечественных теплиц и ограниченного предложения импорта цены могут расти и в дальнейшем.

