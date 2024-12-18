В Украине существенно изменили цены на 1-комнатные квартиры: сколько теперь стоят
Собственники 1-комнатных квартир переписали их стоимость во многих крупных городах Украины. Причем как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, за последние 6 месяцев больше всего стоимость такого жилья выросла в Ривном – на 10%, до средних 45 000 долларов. Самое большое удешевление было зафиксировано в Сумах – на 15%, до средних 20 000 долларов.
В целом же, сообщили на крупном профильном портале, подорожали 1-комнатные квартиры в диапазоне 2-10%. В частности, помимо Ривного, покупать их квартиры стало дороже во:
- Львове – на 7%;
- Черкассах – на 6%;
- Житомире – на 4%;
- Ивано-Франковске – на 2%.
Удешевление же составило от 2% до 15%. Самое большое (помимо Сум):
- в Запорожье – на 13%;
- Харькове и Днепре – на 9%.
В то же время в ряде городов не произошло изменений – там стоимость "однушки" осталась на прежнем уровне. Это:
- Киев;
- Луцк;
- Черновцы;
- Хмельницкий;
- Кропивницкий;
- Николаев;
- Херсон.
Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине
В целом на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 16 000 до 65 000 долларов. Дешевле всего, по данным аналитиков, жилье стоит в Херсоне – в среднем, собственно, 16 000 долларов. Среди лидеров также:
- Запорожье – 17 000 долларов;
- Харьков, Сумы – 20 000 долларов;
- Николаев – 21 000 долларов.
Самые высокие же цены зафиксированы во Львове – в среднем 65 000 долларов. А кроме того:
- Киеве – 60 000 долларов;
- Ужгороде – 54 000 долларов.
Ожидается большой рост цен на новую недвижимость
В то же время, на первичном рынке недвижимости Украины ожидается существенное подорожание. По прогнозам, в 2025 году в зависимости от ряда факторов цены в новостройках могут вырасти от 15 до 20-25%.
Как рассказали OBOZ.UA в одной из строительных компаний, на рост цен будут влиять ряд факторов. В частности:
- Уровень инфляции, который, согласно прогнозам, напомнили там, в 2025 году может достичь 10%.
- Ситуация на денежном рынке.
- Изменения в налогообложении.
- Уровень спроса.
"Разница между объектами в начале возведения и на стадии ввода в эксплуатацию в зависимости от класса объекта может достигать 40%, что в принципе было типичным для "довоенного" рынка. Зато цена на "одноклассовые" объекты в разных регионах может отличаться в пределах 10%: например, качественная квартира комфорт-класса в Ужгороде может быть дороже соизмеримого дома в Днепре или Полтаве – в менее безопасных для жизни регионах. Иными словами, "наценка за безопасность" может составить около 10% к имеющимся ценам", – объяснила директор по продажам строительной компании GAZDA Марианна Бигунец.
В целом же, резюмировала она, 2025 год будет непростым на рынке недвижимости. Ведь:
- С одной стороны, существует целый ряд объективных факторов, которые будут влиять на ценовую конъюнктуру.
- С другой – покупательная способность граждан "будет оставаться на довольно низком уровне".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине запустили автоматическую регистрацию права собственности на объекты недвижимости после завершения строительства. Теперь после ввода объекта строительства в эксплуатацию права собственности на него можно регистрировать автоматически – без участия государственного регистратора.
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